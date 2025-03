Chico macht nach "Promis unter Palmen" Schluss mit Reality

Kürsat Yildirim alias Chico, der Lotto-Millionär, nahm an der aktuellen Staffel von Promis unter Palmen teil. Vor der Ausstrahlung hat Promiflash bei dem Dortmunder nachgefragt, ob er bald öfter im TV zu sehen sein wird. "Ich freue mich, dass ich hier mitgemacht habe, aber es kommt nie wieder eine Realityshow infrage. Das war das erste und letzte Mal", stellte er klar. Daran seien auch die anderen Kandidaten schuld: "Da sind 13 verschiedene Charaktere, mit dem einen oder anderen kommst du nicht klar. Warum ziehe ich mir das rein? [...] Das ist nicht so leicht."

Dass Chico bei "Promis unter Palmen" Probleme mit den anderen Teilnehmern hatte, wissen inzwischen auch die Zuschauer. In Folge sechs wurde der einstige Kranfahrer nach einem Streit mit Lisha Savage aus der Show geschmissen. Die YouTuberin hatte ihm an den Kopf geworfen: "Du kämpfst lieber gegen Frauen, weil du so einen kleinen Mini-P**mel hast, du hast 'ne M*schi." Daraufhin schoss der 44-Jährige zurück: "Kann sein, doch wenn er aufsteht, [...] guck mal, wie du schreist." Diese Androhung sexueller Gewalt ging der Produktion zu weit, woraufhin Chico seine Koffer packen musste.

Neben seinem Verhalten in der Show sorgte der Millionär vor wenigen Tagen auch mit einem anderen Thema für Negativschlagzeilen. Seine Ex-Partnerin Candice Newgas beschuldigt ihn, sie beleidigt zu haben. Wie Bild berichtete, liegt der Polizei Dortmund eine entsprechende Anzeige vor. Demnach hatte Chico im Dezember 2024 in einem Stream geschimpft: "Ich schwöre auf meine Mutter, ich baller sie weg. Dieses dreckige Miststück, Alter. Verpiss dich."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Joyn/Tan Nian Xing Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

