Chicos Aus: Anderer "Promis unter Palmen"-Star kehrt zurück

In Folge sechs überschreitet Chico bei Promis unter Palmen eine Grenze: Der Lotto-Millionär droht seiner Mitstreiterin Lisha in dem Reality-TV-Format mit sexueller Gewalt und fliegt deshalb im hohen Bogen raus. Sein Platz ist somit frei, bleibt aber nicht lange unbesetzt: Nikola Glumac (29) kehrt in derselben Folge zurück in die Villa in Thailand und bekommt abermals die Chance, um den Sieg zu kämpfen. "Ich bin wieder zurück bei 'Promis unter Palmen'. Wer hätte es gedacht, man", freut er sich. Lisha und Chris Manazidis sind ebenfalls ganz aus dem Häuschen und stürmen ihrem Kumpel in die Arme.

Mit einer Person möchte Nikola in der TV-Villa aber nichts mehr zu tun haben – mit Melody Haase (31). Zur Erinnerung: Die DSDS-Bekanntheit gab ihm in Folge fünf die entscheidende Stimme, weshalb er zunächst seine Koffer packen musste. Dabei kamen sich die beiden zuvor sehr nahe. Nun ist Nikola aber durch mit ihr – was deutlich wird, als Melody ihn begrüßen möchte. Eiskalt winkt er ab und erklärt: "Mit so einer illoyalen Person rede ich nicht." Dabei war es eigentlich Chris, der Nikola überhaupt erst für den Exit nominierte. "Der (Nikola) ist einfach nur ein kleiner dummer Junge, der sich hat benutzen lassen. [...] Der (Chris) hat dich doch rausgeschmissen, nicht ich", motzt sie deshalb genervt.

Doch was geschah überhaupt zuvor, damit Nikola zurückkehren durfte? Dass es zwischen Chico und Lisha eskalieren würde, deutete sich bereits an: Sie konnten sich von Beginn an nicht leiden. In Folge sechs wird es zwischen den beiden richtig übel. Erst beschimpft die Influencerin ihren Kontrahenten: "Du kämpfst lieber gegen Frauen, weil du so einen kleinen Mini-P**mel hast, du hast 'ne M*schi." Darauf reagiert Chico prompt, treibt es in den Augen des TV-Senders aber zu weit. "Kann sein, doch wenn er aufsteht, […], guck mal wie du schreist", kontert er und muss deshalb gehen. "Die Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz", erklärt ein Off-Sprecher in der Show.

Anzeige Anzeige

© Joyn Melody Haase und Nikola Glumac bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Tan Nian Xing Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige