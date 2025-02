Chico war nicht wegen des Geldes bei "Promis unter Palmen"

Kürsat Chico Yildirim gewann 9,9 Millionen Euro beim Glücksspiel und wurde als Lotto-Millionär bekannt. Aktuell ist er auch bei Promis unter Palmen zu sehen und kämpft mit zwölf weiteren Stars um das Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Chico jedoch, dass er nicht wegen des Geldes an der Show teilgenommen hat: "Ich habe das nur wegen meiner Community gemacht, weil die Leute sehen mich durch Funk und Fernsehen, sagen, 'der hat zehn Millionen gewonnen und kommt vom Ghetto.' Aber ich bin nicht derjenige, den sie im Fernsehen sehen."

Chico sei es darum gegangen, sich zu zeigen, wie er wirklich ist. "Ich wollte mich komplett zeigen, wie ich bin, wie ich mit den anderen Menschen umgehe, wie ich unterhalte, [...] und ich habe das nur für meine Community gemacht", stellt Chico noch einmal im Gespräch mit Promiflash klar. Nichtsdestotrotz sei der Millionär ausreichend für seine Zeit bei "Promis unter Palmen" entlohnt worden: "Ich habe eine sehr schöne Gage bekommen, aber ich habe ja genug Geld."

In der aktuellen Folge scheint ein Streit zwischen Chico und Kim Virginia Hartung (29) zu eskalieren. Nachdem Kim Iris Klein (57) und ihre Erzfeindin Yvonne Woelke (45) auffordert, sich "auf süß" zu beleidigen, mischt sich der Lotto-Millionär ein und versucht zu schlichten. Dabei greift er der Influencerin jedoch ins Gesicht, woraufhin sie wettert: "Hast du mir grad auf die Schnauze gehauen?" Im Einzelinterview fordert Kim: "Chico hat mir gerade ins Gesicht gehauen. Ich will, dass er geht." Ob das der Fall sein wird, wird sich in der nächsten Folge zeigen.

Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

Joyn / Tan Nian Xing Chico bei "Promis unter Palmen", 2025

