"Promis unter Palmen"-Lisha verrät Wortlaut zu Chico-Skandal

Lisha will den Skandal-Streit, der zwischen ihr und Chico bei Promis unter Palmen losbrach, nicht einfach vergessen – sie hat noch mehr zu berichten. In Folge sechs der Realityshow drohte der Lotto-Millionär der YouTuberin sexuelle Gewalt an und flog deshalb raus. Doch laut Lisha sagte er noch viel mehr zu ihr – doch es wurde angeblich herausgeschnitten, wie sie in ihrer Instagram-Story behauptete. So bezeichnete Chico sie angeblich erst als "dreckige N**te". Anschließend sagte er Folgendes zu seiner Kontrahentin: "Ach ja? Komm, bück dich, ich f*ck dich."

In ihrer Story machte Lisha Chico anschließend noch eine deutliche Ansage: "Der Tag, an dem ein Mann glaubt, über mir zu stehen, mich wochenlang frauenfeindlich beleidigen zu können und zu glauben, dass ich die Fresse halte, wird niemals kommen." Menschen, die glauben, es sei in Ordnung, einer Frau sexuelle Gewalt anzudrohen, seien für die ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin der größte Abschaum. "Selbst wenn ich angefangen hätte, selbst wenn ich ihn zuerst beleidigt hätte, rechtfertigt nichts diese widerlichen Aussagen von diesem Typen [Chico]", schrieb Lisha.

Lisha und Chicos Zoff war in Folge sechs während eines Spiels am Strand eskaliert. Dieses musste nach der heftigen Beleidigung des Reality-TV-Neulings jedoch abgebrochen werden. Aus dem Off erklärte ein Sprecher des TV-Senders SAT.1 prompt: "Die Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz." Chico musste die Show direkt verlassen und durfte sich auch nicht von den anderen Stars verabschieden.

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Getty Images Kürsat Chico Yildirim im Dezember 2022