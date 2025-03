Bereut Chico etwa seine "Promis unter Palmen"-Teilnahme?

Kürsat Yildirim alias Chico ist derzeit in der dritten Staffel Promis unter Palmen zu sehen, musste die Show allerdings in der sechsten Folge verlassen. Promiflash sprach vor der Ausstrahlung mit dem Lottomillionär und wollte von ihm wissen, ob er seine Teilnahme an dem Realityformat bereue. "Nein, ich bin so glücklich, dass ich überhaupt diese Erfahrung gemacht habe und das mit so einer großen Realityshow wie 'Promis unter Palmen'", beteuerte Chico und ergänzte: "Das war eine Riesenerfahrung für mich und es war toll, dass ich mitgemacht habe."

Allerdings hat sich Chico in der Sendung wohl nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt: In Folge sechs wurde er von der Produktion aus der Show genommen, weil er seiner Mitkandidatin Lisha mit sexueller Gewalt gedroht haben soll. In einer Diskussion warf diese ihm an den Kopf: "Du kämpfst lieber gegen Frauen, weil du so einen kleinen Mini-P**mel hast, du hast 'ne M*schi." Das ließ Chico nicht auf sich sitzen und konterte: "Kann sein, doch wenn er aufsteht, […] guck mal, wie du schreist."

Schon vor der Ausstrahlung der Skandalfolge hatte der Unternehmer gegenüber Promiflash verkündet, dass er Schluss mit Reality-TV machen wolle. "Ich freue mich, dass ich hier mitgemacht habe, aber es kommt nie wieder eine Realityshow infrage. Das war das erste und letzte Mal", betonte er und erklärte: "Da sind 13 verschiedene Charaktere, mit dem einen oder anderen kommst du nicht klar. Warum ziehe ich mir das rein? [...] Das ist nicht so leicht."

Joyn/Tan Nian Xing Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Yildirim alias Chico

