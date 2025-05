Als Marvel-Held? Shah Rukh Khan soll Hollywood-Debüt planen

Es herrscht große Euphorie bei Marvel- und Bollywood-Fans: Shah Rukh Khan (59) steht offenbar vor seinem Hollywood-Debüt und könnte demnächst im Marvel Cinematic Universe zu sehen sein. Auf der Plattform X verbreitete der Kanal "Marvel Leaks" das Gerücht, dass sich der indische Superstar aktuell in Gesprächen mit Marvel Studios für eine kommende Rolle befindet. Dass es sich bei dem Projekt nicht um "Avengers: Doomsday" handelt, wurde direkt klargestellt. Genaue Details zum geplanten Film wurden bislang aber nicht veröffentlicht.

Seitdem die Meldung kursiert, überschlagen sich die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Unter dem Hashtag #SRK zeigten sich die Fans geflasht. "MCU-Gerüchte erzeugen keinen Hype, sie lassen das Internet explodieren", schrieb etwa ein User. Ein anderer kommentierte: "SRK im MCU wäre verrückt, das brauchen wir alle." Sogar Hollywood-Größen wie Anthony Mackie (46) äußerten sich schon begeistert über Shah Rukh. Wie Hindustan Times berichtete, bezeichnete er ihn in einem Interview rund um "Captain America: Brave New World" als seinen Lieblings-Bollywood-Star und schlug sogar vor, dass Shah Rukh einer der Anführer der Avengers werden könnte.

Doch Shah Rukh sorgt derzeit nicht nur mit den Marvel-Gerüchten für Schlagzeilen. Vor zwei Tagen wurde offiziell bestätigt, dass der Bollywood-Superstar im Mai bei der Met Gala in New York auf dem roten Teppich erscheinen wird. Zum ersten Mal in der Geschichte des Events wird damit ein männlicher Schauspieler aus Indien an der legendären Gala teilnehmen. Gemeinsam mit dem Designer Sabyasachi will die Filmikone im Metropolitan Museum of Art modisch ein Zeichen setzen. Der bekannte Mode-Account Diet Sabya schrieb zur Bestätigung auf Instagram: "Ja, es ist tatsächlich Shah Rukh Khan – Indiens unangefochtener Superstar der Generation – der sein Met-Gala-Debüt im Mai 2025 in Sabyasachi machen wird. Wir sehen uns auf dem Teppich." Ist das vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass Shah Rukh sich tatsächlich Hollywood mehr und mehr annähert?

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, März 2025

Anzeige Anzeige