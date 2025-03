Pfleger Rashid will die Beerdigung von Oma Lotti bezahlen

Pflege-Influencer Rashid Hamid hat angekündigt, die Kosten für die Beerdigung seiner Patientin und engen Freundin Oma Lotti zu übernehmen. Wie er in einem bewegenden Instagram-Video erklärte, habe die verstorbene 93-Jährige keine Angehörigen, die sich um die Organisation kümmern könnten, und der Staat würde sonst lediglich eine anonyme Bestattung durchführen. Für Rashid, der in den sozialen Medien unter dem Namen "pflege.smile" bekannt ist, ist dies keine Option: "Ich habe mich dazu entschlossen, das alles zu übernehmen." Er wolle für sie "einen wunderschönen Platz hier in Bergedorf oder Umgebung finden", denn "das hat sie definitiv verdient." In den kommenden Tagen habe er einen Termin, um die Einzelheiten zu besprechen.

Das selbstlose Vorhaben des Pflegers hat nicht nur Zuspruch, sondern auch konkrete Unterstützung aus seiner Community erhalten. Zahlreiche Follower sprachen sich in den Kommentaren des Videos dafür aus, ihm bei den Kosten zu helfen. "Wenn wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, das ist doch das Mindeste, was wir für Oma Lotti tun können. Sie ist ja schließlich auch ein klein bisschen unsere Oma geworden", schrieb ein User, ein anderer stimmte zu: "Oma Lotti hat mir so viel Freude bereitet und jetzt möchte ich sie gerne unterstützen, damit sie würdig bestattet wird."

Mit ihren gemeinsamen Videos, in denen sie oft über alltägliche Dinge sprachen, zauberten Rashid und Oma Lotti ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Die traurige Nachricht von ihrem Tod machte Rashid gestern in einem emotionalen Instagram-Statement öffentlich, das große Betroffenheit auslöste. In einem herzzerreißenden Beitrag teilte er seine Trauer mit der Welt. "Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben, denn meine beste Freundin – die Oma Lotti – ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen", schrieb der Content-Creator ergriffen in seiner Botschaft. Ihre enge Freundschaft hatte über die Jahre zahlreiche Fans gewonnen – dies spiegelte sich nun in der überwältigenden Anteilnahme ihrer Community wider.

Instagram / pflege.smile Rashid Hamid und Oma Lotti, 2024

Instagram / pflege.smile Rashid Hamid und Oma Lotti im Jahr 2024

