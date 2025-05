Wegen "Die Verräter": Gerda Lewis nimmt Marie Reim in Schutz

In der ersten Folge von Die Verräter – Vertraue Niemandem! bekam vor allem Marie Reim (24) ihr Fett weg. Die Sängerin geriet ins Kreuzverhör der anderen Stars und wurde verdächtigt, ein Verräter zu sein. Vor allem Martina Voss-Tecklenburg (57) hatte es auf die Jüngste im Bunde abgesehen. Auf den Zug sprang unter anderem auch Sandy Mölling (44) auf und fragte sich: "Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob es wirklich deine Naivität ist – du bist nun mal auch noch sehr jung – oder ob es gespielt ist." Marie versuchte sich vergeblich zu verteidigen, am Ende kullerten bei der jungen Frau sogar einige Tränen. Zu dieser Situation meldet sich jetzt Ex-Verräterin Gerda Lewis (32) auf Instagram zu Wort. "Diese Marie tut mir so leid und wisst ihr, was ich vollkommen daneben finde, dass sie die ganze Zeit als naiv betitelt wird. [...] Für mich wäre das auch irgendwie beleidigend."

Gerda meint, dass Naivität nichts mit dem Alter zu tun habe. Aus diesem Grund verstehe sie die Aussagen der anderen Spieler auch nicht. "Wie oft willst du das noch erwähnen, dass sie naiv ist. Was hat sie getan oder gesagt, dass sie naiv rüberkommt? [...] Dass ihr das so oft gesagt wird – ich weiß nicht, fünf- oder sechsmal – ich fand das so daneben, und ich hätte an ihrer Stelle auch etwas gesagt", ärgert sich die einstige GNTM-Kandidatin.

Wenn eine weiß, wie es sich anfühlt, am runden Tisch zu sitzen und seine Person verteidigen zu müssen, dann ist das wohl Gerda. Die Influencerin war Teil der Halloween-Ausgabe von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Doch wegen eines fatalen Fehlers musste sie nach kurzer Zeit das Feld räumen. Grund dafür war ein Schutzschild, den sie an ihren Mitstreiter Helge Mark weitergab. Auf Social Media hagelte es für die 32-Jährige anschließend eine Menge Kritik. "Also ist schon dämlich, dass man wissen will, wer das Schild hat, dann wissen es die Verräter auch, das ist ja dumm", ärgerte sich ein Nutzer.

