Pickel am Po: Ekaterina Leonova hat eine Schokoladenallergie

Ekaterina Leonova (38), bekannt als Profitänzerin bei Let's Dance und Jurorin bei Das Supertalent, sorgt mit einer überraschenden Offenbarung für Gesprächsstoff. Im Interview mit RTL verriet die gebürtige Russin, dass sie ernährungstechnisch mit einer besonderen Problematik zu kämpfen hat: Sie leidet an einer Schokoladenallergie, die bei ihr besonders unschöne Folgen hat. "Ich bekomme dann Ausschlag, und zwar am Popo", gestand Ekaterina, die bei ihren TV-Auftritten stets mit makellosem Aussehen glänzt. Naschereien wie Schokoriegel, Pralinchen und Co. bleiben für sie also strengstens verboten – auch wenn der süße Verführer besonders an stressigen Drehtagen am Set überall lauert. Ein Dilemma für jede Naschkatze!

Sollte Ekaterina doch einmal schwach werden und beherzt ins süße Braun beißen, muss sie mit den unangenehmen Folgen ihrer Allergie rechnen. Fachleute bestätigen, dass insbesondere energiereiche Lebensmittel wie Schokolade oder Kuchen Hautprobleme verursachen können – viele Menschen teilen daher Ekaterinas Leid. Trotz aller Widrigkeiten sieht die Profitänzerin, die kürzlich ihren 38. Geburtstag feierte, sogar etwas Positives darin: Immerhin erspart ihr die Allergie unnötige Kalorienbomben. In Interviews verriet sie schon früher, dass Disziplin und ein gesunder Lebensstil für sie als Tänzerin unverzichtbar sind.

Ekaterina begann ihre Tanzkarriere bereits im Kindesalter und zog 2008, nach der gewonnenen Wahl zur Miss Wolgograd, von der Millionenstadt an der Wolga nach Köln. Bereits wenige Jahre später feierte sie ihren großen Durchbruch bei "Let's Dance", wo sie als empathischer Tanzcoach die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberte. Ihren ersten großen Erfolg in der Show feierte sie 2017, als sie mit dem mittlerweile umstrittenen Musiker Gil Ofarim (42) die Tanzshow gewann und damit ihre Karriere auf ein neues Level hob. Seitdem zählt Ekaterina zu den beliebtesten TV-Gesichtern und begeistert regelmäßig in der Tanzshow, aber auch abseits des Parketts – etwa bei Promi Shopping Queen, "Das große Backen" oder "Grill den Profi".

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance", 2025

Getty Images Gil Ofarim und Ekaterina Leonova mit dem "Let's Dance"-Pokal 2017

