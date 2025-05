Shah Rukh Khan witzelt: Er und Kajol wollten durchbrennen

Es ist allseits bekannt, dass die Freundschaft zwischen Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50) von Humor geprägt ist. Während der Dreharbeiten zu "My Name Is Khan" kam es vor einigen Jahren sogar zu einer witzigen Interaktion mit einem Taxifahrer, die bis heute für Lacher sorgt. In einem früheren Video auf YouTube ist die Unterhaltung der beiden Bollywood-Stars mit dem Fahrer zu finden. Sie plauderten ein wenig und schließlich meinte Erhan, der Fahrer: "Ihr seht verheiratet aus!" Ohne eine Sekunde zu zögern, antwortete Shah Rukh mit einem Augenzwinkern: "Ja, wir laufen von zu Hause weg und heiraten", woraufhin Kajol verlegen kicherte.

Immer wieder machten in den vergangenen Jahrzehnten Gerüchte die Runde, dass zwischen den beiden tatsächlich mehr laufen könnte als nur eine enge Freundschaft. Die Frage, ob sich die TV-Stars auch abseits der Kameras eine Romanze hätten vorstellen können, steht daher immer wieder im Raum. Kajol stellte in einem Interview mit NDTV jedoch klar, dass sie von Anfang an anderweitig interessiert war: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn zu der Zeit, als wir 'Baazigar' bereits sechs Monate zusammen drehten, war ich schon mit Ajay zusammen." Shah Rukh witzelte daraufhin: "Ich war zu der Zeit auch mit Ajay zusammen."

Die beiden Megastars sind heute ein absolutes Dream-Team, auch als Freunde abseits der Kamera. Zu Beginn ihrer gemeinsamen Karrieren soll zwischen ihnen aber alles andere als gute Stimmung geherrscht haben. Besonders beim Dreh von "Baazigar" geriet Shah Rukh zeitweise an seine Grenzen. Gegenüber ABP News erinnerte sich der Schauspieler: "Der Rest von uns war sehr müde und erschöpft und unser Kameramann war verhaftet worden, weil er keine Lizenz hatte. Und das einzige Geräusch überhaupt war Kajol!" Aus dem schwierigen Start entwickelte sich jedoch eine der berühmtesten Freundschaften der Branche.

Getty Images Ajay Devgan und Kajol, Januar 2013

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, November 2015

