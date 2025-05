"Nicht nur Spaß": Eloy de Jong legt sich mit Sänger Heino an

Der niederländische Schlagersänger Eloy de Jong hat deutliche Worte zum neuen Song "Ein Gläschen am Morgen" von Heino (86) gefunden. Gegenüber dem Nachrichtenportal Web.de betonte der 52-Jährige, dass Schlagerlieder, in denen Alkoholkonsum verharmlost wird, durchaus kritisch betrachtet werden sollten. Für Eloy ist klar: "Zwar sollte man Songs nicht zu ernst nehmen, aber Alkohol ist eben nicht nur Spaß." Auch das Duett von Vincent Gross (28) und Olaf der Flipper, in dem "Drinking wine, feeling fine" gesungen wird, sieht Eloy mit gemischten Gefühlen.

Im Gespräch erklärte Eloy, dass ihn seine eigenen Erfahrungen geprägt haben. Schon in seiner Kindheit habe er die Schattenseiten des Alkoholkonsums erlebt, da sein Vater alkoholkrank war. "In meiner Jugendzeit musste ich erfahren, was Alkohol aus Menschen machen kann", berichtete er weiter. Trotzdem wolle er niemandem den Spaß an solchen Songs verbieten und verstehe, dass Musik oft Urlaubsgefühle vermitteln solle – so etwa der Klassiker "Griechischer Wein" von Udo Jürgens (✝80). Dem Schweizer Schlagersänger Vincent Gross gratulierte Eloy sogar persönlich zu dessen Erfolg mit einem Ständchen via WhatsApp, will aber ein grundsätzliches Bewusstsein für die Risiken schaffen. Hinsichtlich Heinos Song warf Eloy im Gespräch die Frage auf, inwiefern Musik zum Konsumieren von Alkohol animieren dürfe, wie es im Text von "Ein kleines Gläschen, ein Gläschen am Morgen/Vertreibt alle Sorgen und tut mir so richtig gut..." suggeriert wird.

Obwohl Eloy gelegentlich selbst Alkohol trinkt, hat er für sich eine klare Grenze gezogen: "Mir ist wichtig, nicht von einer Droge abhängig zu sein." Eloy, der durch seine Zeit in der Band Caught in the Act bekannt wurde, verarbeitet in seinem neuen Album "Stärker", das am 9. Mai erscheint, seine Erfahrungen und macht Mut, an Schicksalsschlägen zu wachsen: "Man bleibt entweder ein Opfer oder zieht aus negativen Erlebnissen etwas Positives."

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino, Schlagermusiker

Anzeige Anzeige

Caught in the Act

Anzeige Anzeige