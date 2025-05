Drama nach Emma-Trennung: Will Umut Tekin jetzt auswandern?

Erst vor wenigen Tagen machten Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) ihre Trennung bekannt – kurz darauf wurde die Influencerin wohl beim Knutschen mit Julius Tkatschenko erwischt. Dies dürfte ihrem frischgebackenen Ex wohl nicht entgangen sein, denn in seiner Story auf Instagram teilt er nun kryptische Worte: "Kann es euch nicht sagen, noch so gerne ich das würde, aber das ist einfach nicht normal. Was für Dinge passieren – verstehe einfach so vieles nicht und brauche am besten so 'ne richtige Auszeit." Ferner deutet er an, dass er seiner Heimat sogar den Rücken kehren möchte: "Meine Reise muss weitergehen, kann nicht mehr in Deutschland bleiben und brauche irgendetwas Neues." Was das wohl genau bedeutet?

Während Umut zu Hause hockt, urlaubt Emma aktuell noch auf Mallorca. Alleine ist sie währenddessen aber nicht, denn sie hat den TikToker Julius an ihrer Seite – ihren Kusspartner. Was genau zwischen den beiden läuft, ist nicht bekannt. Ein großes Geheimnis aus ihrem Beisammensein machen die Medienpersönlichkeiten jedoch nicht: Schon vor ein paar Tagen teilte der Social-Media-Star ein TikTok-Video von sich und Emma, in dem beide in der Sonne kuschelten.

Aber nicht nur Emma kostet ihr neugewonnenes Singledasein in vollen Zügen aus. Auch Umut war bis vor Kurzem auf der Lieblingsinsel der Deutschen ordentlich am Feiern. An seiner Seite hatte er dabei Julia Römmelt (31), das Playmate des Jahres 2021. Im Netz teilte der frühere Das Sommerhaus der Stars-Kandidat mehrere Aufnahmen, auf denen die zwei sichtlich vertraut wirkten. Unter anderem kuschelten sie miteinander oder umarmten sich – mit strahlenden Gesichtern. Welche Verbindung die Realitystars zueinander haben, bleibt aber ebenfalls offen.

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

Instagram / umut_tekin41 Julia Römmelt und Umut Tekin, April 2025

