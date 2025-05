Wie bei den Royals: Ist Harry auch nur Meghans "Reserve"?

Prinz Harry (40) begleitete seine Frau Meghan (43) zum "Time100"-Gipfel, wo die Herzogin von Sussex eine Rede halten sollte. Dabei fiel der Körpersprache-Expertin Judi James eine Veränderung in seinem Verhalten auf. Sie erklärt gegenüber The Mirror, dass Harry bei der Ankunft der beiden eher wie Meghans Sidekick wirkte, als wie eine willkommene prominente Persönlichkeit. "Es ist sehr unangenehm zu sehen, wie er hier als prominenter 'Ersatz' agiert, während seine Frau Starqualität ausstrahlt. Ja, er unterstützt Meghan, und das zu Recht, aber ihre Ankunft zeigte, dass Meghan ihren Gastgeber mit einer herzlichen Umarmung begrüßt, während Harry scheinbar ignoriert wird", meint Judi.

Zu erkennen sei das vor allem an Harrys Unbeholfenheit. "Er blickte zu Boden und griff zu einer alternativen, unbeholfenen Geste, indem er seine Hose hochzog, um nicht so zu wirken, als habe man ihn hängengelassen", analysiert die Expertin. Meghan habe aber auch nicht sonderlich dazu beigetragen, ihren Mann mit einzubeziehen: "Anstatt sich umzudrehen, um eine Begrüßung oder eine Vorstellung zwischen Harry und dem Gastgeber zu vermitteln, drehte Meghan sich weg, um in den Saal zu gehen, und ließ Harry mit einem in die Luft gestreckten Arm zurück." Laut Judi habe diese Situation starke Ähnlichkeit zu früher, als Harry noch für den britischen Palast arbeitete: Aufgrund seiner Rolle hinter dem Thronfolger Prinz William (42) habe er auch hier als "Ersatz" gegolten und agiert.

Dennoch lasse sich eine tiefe Verbundenheit zwischen Meghan und Harry feststellen, so Judi: Besonders auf dem Red Carpet standen sie sehr nah beieinander. Damit trotzt das Ehepaar tapfer den anhaltenden Spekulationen. Vor allem, nachdem die beiden in den vergangenen Monaten ihre beruflichen Wege immer mehr zu trennen scheinen, kursieren häufiger Trennungs- oder Krisengerüchte. Während Meghan sich ihren Projekten wie ihrer Netflix-Show widmet, konzentriert Harry sich hauptsächlich auf seine Wohltätigkeitsarbeit. Der Royal ist auf die Solo-Erfolge seiner Frau sogar sehr stolz, wie er gegenüber People betonte: "Ich bin so glücklich für meine Frau und unterstütze absolut alles, was sie getan hat und weiterhin tut."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim "Time100"-Event, April 2025

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

