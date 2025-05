Ehrlich wie nie: König Charles spricht über Krebserkrankung

König Charles III. (76) hat in einer seltenen und persönlichen Rede offen über seine Erfahrungen mit seiner Krebserkrankung gesprochen. Bei einem Empfang im Buckingham Palace am Mittwochabend begrüßte er zusammen mit Königin Camilla (77) zahlreiche Organisationen, die sich für Krebserkrankte und deren Angehörige engagieren. In seiner Ansprache schilderte der Monarch, wie herausfordernd und beängstigend eine Krebsdiagnose für Betroffene und ihre Familien sein kann, und betonte laut Daily Mail: "Aber da ich selbst zu den Betroffenen gehöre, kann ich bestätigen, dass dies auch eine Erfahrung sein kann, die das Beste am Menschen in den Vordergrund stellt."

Charles selbst ist seit Februar 2024 an Krebs erkrankt und befindet sich bis heute in Behandlung, deren Details bewusst privat gehalten werden. Dass er seine eigenen Erfahrungen nutzt, um anderen Mut zu machen, ist vielen Beobachtern nicht entgangen. Der König lobte in seiner Rede vor allem das Engagement und Mitgefühl von Ärzten, Pflegekräften, Ehrenamtlichen und Forschern. "Und es hat mich darin bestärkt, was ich schon lange bei diesen Besuchen beobachtet habe – dass die dunkelsten Momente der Krankheit durch das größte Mitgefühl erhellt werden können", erklärte Charles und dankte dem gesamten Gesundheitspersonal im Namen seiner ganzen Familie für die geleistete Arbeit.

Bereits vor einigen Wochen stand Charles nach einer Routinebehandlung im Rahmen seiner Krebstherapie erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Damals musste der Monarch kurzfristig ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er vorübergehende Nebenwirkungen seiner Behandlung erlitten hatte. Der Buckingham Palace teilte damals mit, dass der 76-Jährige noch am selben Tag in seine Residenz zurückkehren konnte, jedoch sämtliche Termine für die folgenden Tage abgesagt werden mussten. Charles ließ über den Palast wissen: "Seine Majestät bedauert zutiefst, dass Planungen und Vorbereitungen beeinträchtigt wurden."

Getty Images König Charles im April 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

