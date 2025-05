Anna Heiser lässt ihre Beziehung mit Gerald Revue passieren

Anna Heiser (34) ist stolz auf das Leben, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Heiser (39) geschaffen hat. In einem emotionalen Post auf Instagram teilt die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin nun die Höhen und Tiefen ihrer Liebesgeschichte mit ihren Fans. Alles begann wie in einem Traum. Nach dem Kennenlernen in der Show verlobten sie sich nach drei Monaten und heirateten heimlich standesamtlich. Doch dann folgten einige Rückschläge. "Geralds schwere Krankheit, Tränen, Angst, Hoffnung. Unsere Kinder, die uns stärker gemacht haben, als wir je dachten. Und irgendwann der Moment, in dem wir fast vergessen hätten, warum wir mal 'Ja' gesagt haben", schreibt die Influencerin.

Doch letztlich war es der Blick zurück auf den Anfang ihrer Reise, der Anna daran erinnerte, wofür sie kämpft. Darüber sei die zweifache Mutter sehr froh: "Heute stehen wir an einem neuen Punkt. Mit mehr Narben, aber auch mit mehr Liebe. Mit der Entscheidung, in Polen neu anzufangen. Nicht perfekt, nicht wie im Märchen – aber echt. Und vielleicht genau deswegen so besonders." Zu den bewegenden Worten teilt die TV-Bekanntheit Bilder ihrer gemeinsamen Zeit – von den Anfängen bei "Bauer sucht Frau" bis heute.

Gerald und Anna betrieben mehrere Jahre lang eine Farm in Namibia. Schon früh war das Projekt von wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt, und vor wenigen Monaten traf das Paar den endgültigen Entschluss, ihr Idyll zu verkaufen. Nun setzt die vierköpfige Familie ihre Segel Richtung Polen. Der Landwirt reflektierte diese Entscheidung im April auf Social Media: "Manchmal verändern sich Orte, die einst Zuhause waren. Früher war die Farm mein ganzer Stolz. Mein Rückzugsort. Mein Lebenswerk. Heute fällt es mir schwer, hier noch dieselbe Ruhe zu finden."

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern

Instagram / gerald_r._heiser Gerald Heiser mit seinem Sohn Leon

