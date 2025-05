Emma Fernlund und Julius beim Knutschen auf Malle erwischt

Emma Fernlund genießt ihr Singleleben in vollen Zügen. Aktuell lässt es sich die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin auf Mallorca gut gehen. Vor allem ein Mann scheint der Influencerin dabei besonders den Kopf verdreht zu haben: Julius Tkatschenko! Seit einigen Tagen wird gemunkelt, ob der Germany Shore-Star und die Ex von Umut Tekin eine Beziehung führen. Nun sind neue Bilder aufgetaucht, die die beiden knutschend am Straßenrand der Sonneninsel zeigen. Blitzlichtgewitter Podcast hat das eindeutige Video in der Instagram-Story veröffentlicht.

Ob es sich bei dem Kuss zwischen Emma und Julius lediglich um einen kurzen Urlaubsflirt oder doch den Beginn einer Liebesgeschichte handelt, behalten die Realitystars aktuell noch für sich. Am Dienstag kommentierte Julius allerdings den Kommentar eines Fans unter einem TikTok-Video und bestätigte damit indirekt seine Beziehung mit Emma. In dem besagten Clip waren die Reality-TV-Bekanntheiten an der Promenade Mallorcas zu sehen. Emma kuschelte sich am Ende an ihre Begleitung heran. "Bin mir ganz sicher, dass die bald zusammen sind, wenn sie es nicht sogar schon sind", kommentierte der User und erhielt prompt die Antwort von Julius: "Sind schon zusammen, lol" [Akronym für 'laut lachend].

Bevor Emma mit Julius anbandelte, verschenkte sie ihr Herz an Umut. Die beiden gingen seit 2023 als Paar durchs Leben und hatten eigentlich große Pläne für die gemeinsame Zukunft. Doch schon am Ende des vergangenen Jahres kriselte es zwischen den beiden heftig, sodass sie sich sogar einen öffentlichen Rosenkrieg lieferten. Am Samstag bestätigte Umut dann endgültig die Trennung von Emma. "Manchmal gehen Wege im Leben in verschiedene Richtungen. Emma und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", schrieb er in seiner Instagram-Story.

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

