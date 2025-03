Prinz William: Andrew soll aus Rampenlicht verschwinden

Prinz Andrew (65) gerät erneut in die Schlagzeilen: Die ehemalige britische Masseurin Monique Giannelloni erhebt schwere Vorwürfe gegen den Bruder von König Charles III. (76). In einem Exklusivinterview mit Daily Mail berichtet Giannelloni von einem Vorfall, der sich im Jahr 2000 in Andrews Suite im Buckingham-Palast ereignet haben soll. Von Ghislaine Maxwell (63) für eine Massage gebucht, sei sie dort auf den Royal getroffen, der sich ihr gegenüber "unangemessen" verhalten habe. Andrew habe sich vollständig ausgezogen und sie dadurch in eine unangenehme Situation gebracht. "Er zeigte keinerlei Respekt für meine Professionalität", erklärt sie und spricht von einem "Missbrauch seiner Privilegien".

Die Ereignisse stehen im Zusammenhang mit Andrews umstrittenen Freundschaften zu Jeffrey Epstein (✝66) und Ghislaine Maxwell, die beide in mehrere Missbrauchsskandale verwickelt waren. Obwohl Giannelloni klarstellt, dass Andrew während der Massage keine weiteren Übergriffe versucht hätte, habe sie sich unwohl gefühlt und beschreibt den Vorfall als bezeichnend für das Verhalten des Royals. Zudem soll Maxwell sie mehrfach zu VIP-Partys eingeladen haben, die sie aus Sorge vor dortigen Machenschaften abgelehnt habe. Die neuen Vorwürfe belasten die britische Königsfamilie weiter, insbesondere weil Prinz William (42) und König Charles III. sich seit Jahren bemühen, den Duke of York aus dem Rampenlicht fernzuhalten.

Andrew, einst als das Lieblingskind der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) bezeichnet, hat seit den Epstein-Enthüllungen seinen Status in der Öffentlichkeit und innerhalb der Royal Family verloren. Auch sein derzeitiges Leben ist stark eingeschränkt: Der einst so prunkvolle Lebensstil wurde reduziert, und selbst der Umzug von seinem Anwesen in das deutlich kleinere Frogmore Cottage wird in Betracht gezogen. Charles soll Berichten zufolge jegliche öffentliche Nähe zu seinem Bruder meiden, und William wünsche sich laut Experten, dass der Duke endgültig aus dem königlichen Umfeld verschwindet. Für Andrew stehe fest, dass er nie wieder zu seiner früheren Rolle und seinem Ansehen zurückfinden wird.

Getty Images / Terry Harris, Getty Images / Steve Parsons Collage: König Charles III. und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

