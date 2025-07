Für EM-Siegerinnen: Prinz William bricht royales Protokoll

Prinz William (43) ist eingefleischter Fußballfan. Als es die englische Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft der Frauen tatsächlich bis zum Sieg und zum Pokal schafft, übermannen den Thronfolger die Emotionen – und zwar so sehr, dass er sogar das Protokoll links liegen lässt. Als William den Spielerinnen, Lionesses genannt, auf dem Feld zum Titel gratulieren will, kann er seine Freude nicht zurückhalten und umarmt unter anderem Kickerin Chloe Kelly herzlich. Umarmungen sind laut dem royalen Protokoll eigentlich untersagt, aber nur die Hand zu schütteln, scheint dem vom Triumph beflügelten Prince of Wales nicht auszureichen.

Ins Stadion in Basel begleitet wurde William von seiner Tochter Charlotte (10). Die junge Prinzessin durfte nach Spielschluss ebenfalls mit aufs Feld und schien den Moment sichtlich zu genießen. Ein Instagram-Post auf dem offiziellen Profil des zukünftigen Königspaares zeigt, dass Charlotte und ihr Papa sichtlich begeistert beobachten, wie die Spielerinnen ihre Siegesrunde über den Platz drehen. "Eine unglaubliche Nacht für die Lionesses und England in Basel. Herzlichen Glückwunsch an Sarina Wiegman, das Team und die unterstützenden Mitarbeiter. Champions!", hieß es unter dem Post. Vielleicht schwang bei William und Charlotte auch ein Stück weit Erleichterung mit, denn immerhin lieferte England sich im Endspiel eine nervenzerreißende Partie mit Spanien, die sogar bis ins Elfmeterschießen ging.

Das Vater-Tochter-Duo war aber nicht der einzige royale Vertreter an dem Abend. Auch die spanischen Prinzessinnen Leonor (19) und Sofía (18) verfolgten das Spiel um den EM-Pokal auf der Tribüne. Die beiden kamen ohne ihre Eltern König Felipe (57) und Königin Letizia (52). Obwohl die beiden und William und Charlotte auf gegnerischen Seiten standen, schienen sie den Abend gemeinsam zu genießen. Ein Bild in der Story der britischen Royals zeigt alle vier während der Halbzeit gemeinsam für die Kamera posierend. Ganz im sportlichen Geist schrieb William dazu: "Die zweite Halbzeit beginnt! Möge der Bessere gewinnen!"

Getty Images Prinz William gratuliert Michelle Agyemang nach dem EM Sieg 2025

Getty Images Prinz William mit Chloe Kelly nach dem EM-Finale der Frauen, 2025

ActionPress Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Sofía und Prinzessin Leonor im Juli 2025