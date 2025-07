Prinzessin Charlotte sieht Queen Elizabeth immer ähnlicher

Prinzessin Charlotte (10) hat mit ihrem kurzen Auftritt in einem Geburtstagsvideo für ihren Bruder Prinz George (12) die Herzen der Fans im Sturm erobert. Das Video, das anlässlich Georges 12. Geburtstags am 22. Juli auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigt die königlichen Geschwister George, Charlotte und Louis (7) beim Spielen im Garten. Trotz des besonderen Anlasses für den ältesten Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sorgte vor allem die zehnjährige Charlotte für Gesprächsstoff, da Fans ihre auffällige Ähnlichkeit zu ihrer verstorbenen Urgroßmutter, Queen Elizabeth II. (†96), hervorhoben. "Charlotte sieht wirklich aus wie die Queen", schrieb ein begeisterter Beobachter, während ein anderer hinzufügte: "Ich sehe in Prinzessin Charlotte die verstorbene Königin."

Das Video, das Kritiker schnell als einen weiteren, auf Hochglanz polierten Imagefilm der Royals abstempelten, zeigt die drei Kinder bei herzerwärmenden Interaktionen. In einer der Szenen drehen Charlotte und George ihren jüngsten Bruder Louis gemeinsam lachend durch die Luft, bevor sie zu dritt Hand in Hand durch einen sonnigen Garten spazieren. George posiert an einem Zaun, Louis sitzt obenauf und strahlt über das ganze Gesicht, während Charlotte mit ebenfalls breitem Lächeln an seiner Seite steht. Diese Szenen sorgten für nostalgische Assoziationen bei den Fans, die in Charlottes Gesichtszügen nicht nur ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II. erkannten, sondern auch Ähnlichkeiten mit ihrer Großmutter Prinzessin Diana (†36) und ihrer Ururgroßmutter Queen Mum (†101) sahen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ähnlichkeiten zwischen Charlotte und anderen Mitgliedern der königlichen Familie die Fans verblüffen. Ihr Vater Prinz William bemerkte selbst im Jahr 2020 bei einem Besuch in Bradford, wie sehr seine Tochter ihm selbst ähnelt. Als er ein altes Kinderfoto von sich sah, war er überrascht: "Bin das etwa ich? Das sieht doch aus wie Charlotte!", rief er aus. Kate bestätigte lachend die Ähnlichkeit. Solche Vergleiche schüren immer wieder die Begeisterung über die faszinierende Verbindung zwischen den Generationen der britischen Königsfamilie – und machen vor allem Prinzessin Charlotte zu einem Liebling der royalen Anhänger.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Charlotte (2024) und Queen Elizabeth (1986)

Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983