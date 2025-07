Deshalb nahm William nur Charlotte mit zum EM-Finale

Prinz William (43) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (10) haben gemeinsam das Finale der Europameisterschaft der Frauen besucht, bei dem die englische Mannschaft, die Lionesses, dank eines dramatischen Elfmeterschießens gegen Spanien den Pokal gewann. Das Spiel fand in der Schweiz statt und markierte den ersten öffentlichen Sportauftritt von William und der zehnjährigen Charlotte als Duo. Auffällig war allerdings das Fehlen von Prinz George (12), der eigentlich als großer Fußballfan bekannt ist und gerade erst am 22. Juli seinen zwölften Geburtstag gefeiert hatte.

Laut Hello Magazine steckt womöglich mehr hinter seiner Abwesenheit: Eine ungeschriebene royale Regel besagt, dass künftiger König und Thronfolger ab einem bestimmten Alter nicht mehr gemeinsam reisen dürfen. Tatsächlich hatte auch William ab seinem zwölften Lebensjahr getrennte Reisen von seinem Vater König Charles (76) unternommen. Ex-Royal-Pilot Graham Laurie bestätigte dies 2023 im Podcast "A Right Royal Podcast": Bis zu seinem zwölften Geburtstag sei William noch gemeinsam mit seiner Familie geflogen – danach nur noch mit schriftlicher Genehmigung der Queen. Für George könnte jetzt genau dieser Moment gekommen sein.

Nach dem Abpfiff gratulierte William den Spielerinnen und posierte gemeinsam mit Charlotte für ein Foto, das später auf Instagram veröffentlicht wurde. Für Aufsehen sorgte er zudem, als er ein traditionelles royales Protokoll hinter sich ließ und die Spielerinnen herzlich umarmte. Für Charlotte war dieses Turnier eine ganz neue Bühne. Ihr öffentlich bekundetes Interesse am Fußball fand so einen perfekten Moment, um gemeinsam mit ihrem Vater voller Begeisterung in den Vordergrund zu treten und ihre Leidenschaft für den Sport zu teilen.

Getty Images Prinz William und seine Tochter Prinzessin Charlotte vor dem Finale der UEFA Frauen-EM

Getty Images Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

Getty Images Prinz William mit Chloe Kelly nach dem EM-Finale der Frauen, 2025

