König Charles verkauft jetzt elegante Tweedjacken für Hunde

König Charles III. (76) möchte offenbar nicht nur die Herzen der zweibeinigen Einwohner des Vereinigten Königreichs gewinnen – jetzt nimmt der Monarch noch eine weitere Zielgruppe ins Visier: Mit einer exklusiven Tweedjacken-Kollektion vermarktet er ab sofort royale Kleidung für Hunde. Die eleganten Mäntel, die pro Stück rund 50 Euro kosten sollen, bestehen aus dem exklusiven Sandringham-Royal-Tweed und sind mit braunem Kragen sowie Gürtel ausgestattet. Passend zu verschiedenen Hunderassen gibt es die Modelle in drei Größen – klein, mittel und groß. Die Jacken werden laut The Sun in Großbritannien von Hand gefertigt und sind wasserabweisend. Auch die Hunde des königlichen Paares, Moley und Snuff, sollen die neuen Designs schon bald auf Spaziergängen präsentieren.

Bei der Kreation der Hundejacken ließ sich Charles angeblich von den zahlreichen Hunden inspirieren, die regelmäßig das Gelände seines Anwesens besuchen. Ein Schild im Laden beschreibt die Idee hinter der Kollektion: Auch vierbeinige Besucher des königlichen Parks können nun bei ihren Ausflügen "elegant gekleidet" sein. Königin Camilla (78), die Gattin des Monarchen, adoptierte Moley, einen Jack-Russell-Mischling, im Februar aus einem bekannten Tierheim, nachdem sie ihren geliebten Hund Beth verloren hatte. Charles hingegen erhielt seinen Lagotto-Romagnolo-Welpen Snuff als Geschenk. Diese Wasserhunderasse ist besonders bekannt für ihre feine Spürnase, die vor allem bei der Trüffelsuche praktisch sein kann. So sehen Fans der britischen Royals Snuff als wahren Seelenverwandten von Charles, der selbst seit jeher das Pilzesammeln liebt.

Die große Zuneigung der Royals zu ihren Haustieren ist kein Geheimnis. Bereits in der Vergangenheit zeigte Camilla, wie wichtig ihr ihre tierischen Begleiter sind, nachdem sie schon die Hunde Beth und Bluebell gerettet hatte. Die Jack-Russell-Dame Beth verstarb jedoch im vergangenen Jahr und hinterließ eine große Lücke, die Moley jetzt mit all seiner Flauschigkeit bestens zu füllen scheint. Auch Charles erinnert sich mit großer Zuneigung an Tigga, seinen letzten Hund vor Snuff – einen Jack Russell, der ihn fast zwei Jahrzehnte begleitete. Die Bindung der Royals zu ihren Hunden und ihre Begeisterung für praktische, aber stilvolle Designs offenbaren einmal mehr die warmherzige und bodenständige Seite des Königshauses.

Getty Images König Charles III. im Februar 2020 in London

Getty Images Königin Camilla im Juli 2022 in London

Getty Images König Charles III. im April 2023 in Malton, England