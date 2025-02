"Scheiß-Musik": Jörg Dahlmann schießt gegen Edith Stehfest

Nach dem Ende des Dschungelcamp-Finales 2025 wurde im Hotel Imperial in Australien wie jedes Jahr eine Abschlussparty veranstaltet. Doch bei dem "Nachspiel" in Deutschland verriet ein prominenter Teilnehmer, dass die Party für ihn gar keine wirkliche Party gewesen sei: Jörg Dahlmann (66), ehemaliger Sportkommentator und Dschungelcamp-Bewohner, nahm die musikalische Untermalung der Party ins Visier – und dabei direkt Edith Stehfest. "Bitte hör auf mit der Scheiß-Musik!", soll Jörg laut eigener Aussage gedacht haben, während Edith, die auch als DJane tätig ist, während der Feier hinter den Turntables gestanden hatte. "Ne, war eine Scheiß-Party, ehrlich gesagt!", erklärte er offen in der Show.

Hintergrund seiner Kritik war offenbar die Musikauswahl von Edith, die mit ihrem Techno nicht bei allen Gästen ankam. Jörg, der in der Show außerdem gegen Jürgen Hingsen (67) und seine Frau schoss, bemängelte zudem, dass sie kaum auf Wünsche der Anwesenden eingegangen sei, darunter der Wunsch von Mitcamperin Anna-Carina (32). "Die Party war völlig zerschossen", beklagte sich Jörg weiter und machte keinen Hehl daraus, dass er Zweifel an Ediths Fähigkeiten als DJane habe. Ob die anderen Gäste seine Meinung teilen, wurde beim Gespräch mit Moderatorin Sonja Zietlow (56) jedoch nicht eindeutig geklärt. Wie viel Abrissstimmung auf der Party wirklich herrschte, bleibt nach den Schilderungen Ansichtssache.

Während Jörg für seine unerschrockene und direkte Art bereits im Dschungel bekannt wurde, ist Edith Stehfest vor allem durch ihre Aktivitäten als Künstlerin und ihren Kampf für gesellschaftliche Themen eine bekannte Persönlichkeit. Sie nutzt ihren Job als DJane unter anderem dazu, Botschaften wie Selbstliebe und Empowerment zu transportieren. Ob ihr Techno-Einsatz bei der Party wirklich so polarisierend war oder Jörg lediglich besonders kritische Töne anschlug, mag im Auge des Betrachters liegen. Fest steht: Die diesjährige Aftershow-Party wird so schnell nicht vergessen werden.

RTL Die Dschungelcamper Timur Ülker, Jörg Dahlmann, Edith Stehfest und Maurice Dziwak

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

