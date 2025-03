Kim Gloss' Freundinnen überraschen sie mit einer Babyshower

Bald ist es schon so weit – Kim Gloss (32) wird zum dritten Mal Mama. Eine Sache darf in der Schwangerschaft natürlich nicht fehlen, weshalb ihre Mädels sie mit einer Babyparty der Extraklasse überraschen. Torte, Trüffelpasta, Antipasti-Buffet, ein Tisch voller Geschenke und natürlich auch klassische Spiele wie gemeinsames Gestalten von Baby-Bodys. Bei dieser Babyshower bleiben wohl keine Wünsche offen. "Danke euch, meine Mädels", schreibt Kim überglücklich in ihrer Instagram-Story.

Wer das Geschlecht ihres Kindes noch nicht mitbekommen hat, weiß spätestens jetzt Bescheid. Das Farbschema ist eindeutig: Der ganze Raum ist in Rosa und Pastellgelb dekoriert. Das Geheimnis, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, lüftete die 32-Jährige vergangenes Wochenende. Pünktlich zum Weltfrauentag teilte sie einen Instagram-Beitrag und schrieb dazu: "Jede Frau ist ein Wunder – und manchmal trägt sie ein weiteres in sich." Die DSDS-Bekanntheit und ihr Mann Alexander Beliaikin erwarten ein kleines Mädchen.

Dass ihre Familie um ein Mitglied wächst, gab die Influencerin im Oktober vergangenen Jahres auf Social Media bekannt. "Neues Kapitel" schrieb sie zu einem niedlichen Videobeitrag, bestehend aus mehreren Schnappschüssen der Familie. Er endete mit einem Polaroid-Foto, auf dem die Eltern posierten – Kim bereits mit einer runden Babykugel. 2013 wurde Kim zum ersten Mal Mutter – gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Rocco Stark (38) bekam sie ihre Tochter Amelia. Die Beziehung zerbrach wenige Monate nach der Geburt, knapp zwei Jahre danach lernte sie ihren jetzigen Ehemann Alexander kennen. Der Unternehmer brachte seinen Sohn Elan mit in die Partnerschaft. 2022 wurde ihre erste gemeinsame Tochter namens Golda geboren.

Instagram / Kim Gloss Kim Gloss und ihre Freundinnen im März 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im Dezember 2024

