Krise überwunden? Dave Grohl spaziert entspannt mit Ehefrau

Dave Grohl (56) und seine Ehefrau Jordyn Blum (48) wurden am Sonntag, den 16. März, gemeinsam bei einem Spaziergang in Los Angeles gesehen. Der Frontmann der Foo Fighters und die Fernsehproduzentin wirkten auf Bildern, die Just Jared vorliegen, entspannt, während sie an einem sonnigen Tag nebeneinander herliefen. Seit den Affärengerüchten wurde das Paar nun schon zum zweiten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Im vergangenen September hatte Dave bekannt gegeben, dass er während der Ehe eine Liebschaft hatte, aus der seine vierte Tochter hervorging. Seitdem betonte er, alles zu tun, um Jordyns Vertrauen zurückzugewinnen.

Das Paar ist seit 2003 verheiratet und hat drei gemeinsame Töchter: Violet, Harper und Ophelia. Nachdem die Nachricht von Daves Affäre öffentlich wurde, zog sich das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, um die Krise privat zu bewältigen. Ein erster gemeinsamer Auftritt nach dem Skandal fand im vergangenen Monat statt, als die beiden gemeinsam in einem Auto gesichtet wurden. Auf den von TMZ veröffentlichten Bildern sind sie im Gespräch vertieft, was Spekulationen über den aktuellen Stand ihrer Beziehung erneut anheizte. Der Spaziergang in Los Angeles könnte nun ein weiteres Zeichen dafür sein, dass sie sich um eine Aussöhnung bemühen.

Dave und Jordyn galten lange als eines der stabilsten Paare in der Musikbranche. Kennengelernt hatten sie sich, nachdem Dave einige Jahre nach dem Ende seiner ersten Ehe wieder bereit für eine ernste Beziehung war. In Interviews sprach der Musiker in der Vergangenheit oft liebevoll über ihren Zusammenhalt und die Familie, die sie gemeinsam aufgebaut haben. Jordyn, die als Produzentin verschiedener TV-Formate erfolgreich war, meidet meist das Rampenlicht. Während Daves Tour-Stress und der öffentlichen Aufmerksamkeit hielt sie die Familie oft im Hintergrund zusammen. Fans hoffen nun, dass das Paar trotz der jüngsten Ereignisse wieder zueinanderfindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl und Jordyn Blum, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl mit seiner Ehefrau Jordyn Blum und den gemeinsamen Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige