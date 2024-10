Nach Seitensprung: Dave Grohl erneut ohne Ehering unterwegs

Dave Grohls (55) Ehe mit Jordyn Blum (48) steckt aufgrund seiner außerehelichen Affäre in einer tiefen Krise. Neueste Paparazzi-Aufnahmen lassen vermuten, dass es nicht gut läuft beim Frontmann der Foo Fighters und dem ehemaligen Model. Die Schnappschüsse, die InTouch veröffentlichte, zeigen den Musiker bei einem Spaziergang in Los Angeles. Allerdings ist kein Ehering an seinem Finger zu erkennen – das ist bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass Dave ohne das symbolträchtige Schmuckstück gesichtet wurde.

Der 55-Jährige versucht laut den Berichten des Blatts seine Beziehung derzeit zu retten. Er soll Jordyn ständig Nachrichten schreiben, sich entschuldigen und Hilfe von einem Therapeuten suchen. "Er versucht, ein guter Vater zu sein, aber gleichzeitig ist es frustrierend, und er versteht nicht, dass es Monate oder sogar Jahre dauern kann, diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen", verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Im September schockte Dave mit einem erschreckenden Statement auf Instagram: Er gab offen zu, seine Ehefrau betrogen und eine außereheliche Tochter gezeugt zu haben. Seine Ehe will er jedoch nicht kampflos aufgeben. "Ich liebe meine Frau und meine Kinder – und ich werde alles dafür tun, ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen", hieß es in dem Post.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl und Jordyn Blum, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl im Februar 2023

Anzeige Anzeige