Dave Grohl und Ehefrau ohne Ringe: Ehe vor dem Aus?

Dave Grohl (55), Frontmann der Foo Fighters, steckt mitten in einem persönlichen Skandal, der seine 21-jährige Ehe mit Jordyn Blum (48) erschüttert. Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind sowohl Dave als auch Jordyn ohne Ehering zu sehen. Jordyn wurde beim Einkaufen in Los Angeles ohne ihren Ehering abgelichtet, während Dave versuchte, seinen eigenen fehlenden Ehering zu verstecken, als er einen Freund in LA besuchte. Grund für die Eheprobleme der beiden ist eine jüngst bekannt gewordene Affäre, aus der sogar ein uneheliches Kind hervorgegangen sein soll. Seinen Instagram-Followern gestand Dave: "Ich habe kürzlich eine neue Tochter bekommen, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde."

Die Affäre des Musikers soll sich zwischen 2016 und 2019 zugetragen haben. Auf Instagram hatte Dave seine Vaterschaft öffentlich bekannt gegeben und schrieb dazu: "Ich habe vor, ihr [seiner Tochter] ein liebevoller und unterstützender Vater zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder und tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen." Außerdem bat der 55-Jährige, dass man die Privatsphäre der Familie zugunsten seiner Kinder respektieren solle. Dave und Jordyn sind seit 2003 verheiratet und Eltern dreier Töchter.

Die Enthüllung seines Seitensprungs und der Geburt seiner Tochter war ein letzter Versuch Daves, seine Ehe noch zu retten. Seine Frau Jordyn soll bereits vor der öffentlichen Bekanntgabe von der Affäre gewusst haben. Laut einem Insider habe sie ihm ein Ultimatum gestellt und er konzentriere sich derzeit darauf, ihr Vertrauen zurückzugewinnen, berichtet Daily Mail. Parallel dazu soll Dave einen Scheidungsanwalt engagiert haben, um sein beträchtliches Vermögen zu schützen. Die Foo Fighters haben nach dem Skandal beschlossen, ihre Tournee zu unterbrechen – ein weiterer harter Schlag nach dem tragischen Verlust ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins (✝50) im vergangenen Jahr.

Getty Images Dave Grohl, Jordyn Blum am 5. Februar 2023 in L-A. bei den 65. Grammy Awards

Getty Images Dave Grohl und Taylor Hawkins bei einem Konzert im März 2022

