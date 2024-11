Doch keine Trennung? Dave Grohl entlässt Scheidungsanwalt

Dave Grohl (55), der berühmte Frontmann der Foo Fighters, hat kürzlich Schlagzeilen gemacht, nachdem bekannt wurde, dass er Vater eines unehelichen Kindes geworden ist. Diese Nachricht überraschte viele, da der Sänger seit 2003 mit Jordyn Blum (48) verheiratet ist. Schon vor Monaten nahm sich der Rocker einen Anwalt, doch nun soll er es sich anders überlegt haben. "Er arbeitet nicht mehr mit dem Scheidungsanwalt zusammen und hofft stattdessen, die Dinge mit seiner Frau klären zu können", plaudert ein Insider gegenüber People aus.

Eine zweite Quelle macht im Gespräch mit dem Magazin deutlich, wie sehr Dave seinen Seitensprung bereut: "Er weiß, dass er alles vermasselt hat. Es ist eine dieser Situationen, in denen man nicht merkt, was man hat, bis man dabei ist, es zu verlieren. Er will seine Familie nicht verlieren." Ab jetzt wolle sich der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger wieder voll und ganz Jordyn und ihren gemeinsamen Kindern widmen. Das berühmte Paar hat drei Töchter, die 2006, 2009 und 2014 auf die Welt kamen.

Dass Dave während seiner Ehe mit der Fernsehproduzentin eine andere Frau geschwängert hatte, gab er im September selbst zu. "Ich bin kürzlich Vater einer unehelichen Tochter geworden", beichtete er seinen Fans auf Instagram und fügte hinzu: "Ich liebe meine Frau und meine Kinder – und ich werde alles dafür tun, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und mir ihre Vergebung zu verdienen." Jordyn hat sich zu dem Skandal bisher nicht öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl und Jordyn Blum, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl im Februar 2023

Anzeige Anzeige