Dave Grohl feiert seinen ersten Bühnenauftritt nach Affäre

Im September vergangenen Jahres machte Dave Grohl (56) Schlagzeilen, weil er ein Kind mit einer Affäre bekam. Den Seitensprung gab der Rocker offen zu und löste so einen großen Skandal aus. Jetzt darf der Frontmann der Band Foo Fighters sein großes Bühnencomeback feiern. Der Sänger trat nämlich beim Benefizkonzert FireAid für die Opfer der Brände in Südkalifornien auf. Dort stand er mit den verbliebenen Mitgliedern der Grunge-Band Nirvana, Krist Novoselic (59) und Pat Smear (65), auf und ließ ihre alten Hits wieder aufleben. Wie Daily Mail berichtet, gaben die drei unter anderem die Songs "All Apologies" und "In Utero" zum Besten. Am Mikrofon trat Daves Tochter Violet in die Fußstapfen des verstorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain (✝27).

Dave schien an dem Abend ganz in seinem Element. Statt selber zu singen, saß er wie zu alten Nirvana-Zeiten hinter dem Schlagzeug und trommelte, was das Zeug hielt. Auch das Publikum ließ den Affären-Skandal beiseite und feierte mit den Rockern ausgelassen. Nach dem Ende der Show bedankte der 56-Jährige sich auch mit einer herzlichen Geste bei seiner Tochter. Dass die beiden gemeinsam auf der Bühne standen, dürfte einige überrascht haben. Nachdem sein Seitensprung öffentlich wurde, soll die 18-Jährige nämlich nicht gut auf ihren Vater zu sprechen gewesen sein. Angeblich nahm sie es ihm übel, dass er ihre Mutter Jordyn Blum (48) betrog. Doch das haben die beiden nun offenbar beigelegt.

Mit der Veröffentlichung von Daves Affäre meldete der US-Amerikaner sich bei Instagram zu Wort und gestand seinen Fehler ein. Gleichzeitig versprach er aber auch, sich um das daraus entstandene Kind zu kümmern. "Ich bin kürzlich Vater einer unehelichen Tochter geworden. Ich will ein liebender und unterstützender Vater für sie sein", schrieb er in dem Post. Seine Ehe wolle er trotz des Vertrauensbruchs aber nicht aufgeben. Und tatsächlich schienen Dave und Jordyn an ihrer Beziehung zu arbeiten – immerhin sind sie seit 2003 verheiratet. Auch wenn beide schon ohne Ehering gesehen wurden, so sollen sie laut Insidern Hilfe in einer Therapie gesucht haben. Im November 2024 entließ der Musiker seinen Scheidungsanwalt. Er und Jordyn wollen ihre Probleme wohl zu zweit beilegen.

Getty Images Dave Grohl mit seiner Tochter Violet während des FireAid-Benefitzkonzert

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl im Februar 2016

