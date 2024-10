Nach Affären-Baby: Jordyn vertraut Dave Grohl nicht mehr

Der Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl (55) hat vor Kurzem überraschend bekannt gegeben, dass er Vater einer Tochter geworden ist, die außerhalb seiner Ehe mit Jordyn Blum (48) geboren wurde. Neben der Verkündung der Baby-News erklärte Dave öffentlich, dass er nun versuche, das Vertrauen seiner Frau und ihrer drei gemeinsamen Töchter wiederzugewinnen. Das scheint jedoch bisher nicht vom Erfolg gekrönt zu sein, denn wie ein Insider gegenüber People verriet, trage Jordyn, die seit 2003 mit dem Rockstar verheiratet ist, seit Kurzem ihren Ehering nicht mehr.

Während Dave also alles daran setzt, das Vertrauen seiner Frau zurückzugewinnen, konzentriert sich Jordyn lieber auf ihr eigenes Leben und ihre Töchter Violet, Harper und Ophelia. "Sie vertraut Dave nicht", meinte ein Insider zu wissen und verriet dem Newsportal zudem: "Sie trägt ihren Ehering nicht mehr und stützt sich auf ihre Freundinnen. Sie ist dankbar für die Liebe und Unterstützung, die sie erhält." Auch Dave wurde in den letzten Wochen mehrfach ohne Ehering in Los Angeles gesichtet. Zudem hat die Band Foo Fighters ihre geplanten Auftritte abgesagt, damit sich der 55-Jährige mehr auf seine Familie konzentrieren kann.

Dave und Jordyn lernten sich 2001 in Los Angeles kennen, wo sie als Produzentin tätig war und er bereits als Musiker Berühmtheit erlangt hatte. Zwei Jahre später, im Jahr 2003, gaben sie sich das Jawort und gründeten eine Familie. Ihre älteste Tochter Violet tritt mittlerweile in die Fußstapfen ihres Vaters und zeigt ebenfalls ihr musikalisches Talent. Dave und seine Liebste galten lange Zeit als eines der beständigsten Paare im Rockbusiness. Nach Daves verhängnisvollem Seitensprung steht die bisher so beständige Ehe von Dave und Jordyn jedoch vor einer großen Herausforderung.

Getty Images Dave Grohl im Februar 2022

Getty Images Dave Grohl und Jordyn Blum, Ehepartner

