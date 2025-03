Schwacher Start für Bong Joon-hos Sci-Fi-Film "Mickey 17"

Regisseur Bong Joon-ho (55) hat mit seinem neuen Sci-Fi-Projekt "Mickey 17" große Ambitionen gezeigt. Dabei konnte er auf eine Starbesetzung mit Robert Pattinson (38) in der Hauptrolle und Mark Ruffalo (57) in einer weiteren zentralen Figur zurückgreifen. Doch der Film, der vor Kurzem in den Kinos startete, hat trotz Platz eins in den USA und guten Zahlen in Südkorea laut Serienjunkies.de weltweit bisher umgerechnet lediglich 53,6 Millionen Euro eingespielt. Angesichts eines Produktionsbudgets von 110 Millionen Euro – ohne Marketingkosten – bangen die Produzenten um den finanziellen Erfolg. Besonders enttäuschend ist die Leistung auf dem chinesischen Markt, wo bis jetzt nur 1,2 Millionen Dollar umgesetzt wurden.

Die Geschichte von "Mickey 17" dreht sich um einen Klontechniker, der auf einer gefährlichen Mission zu einem unerforschten Planeten immer wieder sterben kann und neu erschaffen wird. Während das Konzept innovativ ist, könnte gerade diese Komplexität Grund für die anfängliche Zurückhaltung des Publikums sein. Sci-Fi-Filme, die sowohl düstere Gesellschaftskritiken als auch satirische Elemente verbinden, ziehen oftmals nicht das breite Mainstream-Publikum an. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Interesse an "Mickey 17" in den kommenden Wochen durch internationale Märkte oder einen späteren Erfolg im Streaming-Segment steigern lässt. Branchenexperten schätzen, dass der Film mindestens 280 Millionen Euro einnehmen müsste, um profitabel zu sein – ein Ziel, das derzeit in weiter Ferne liegt.

Bong ist bekannt für seine unkonventionellen Werke, die sowohl Kommerz als auch Kritiker begeistern. Nach seinem Durchbruch mit "Parasite", der mehrere Oscars gewann, war die Erwartungshaltung hoch. Robert, der nach der Twilight-Reihe mit anspruchsvollen Rollen wie in "The Batman" seinen Hollywood-Ruf umkrempelte, gilt als einer der wandlungsfähigsten Schauspieler seiner Generation. Die Zusammenarbeit der beiden Künstler stößt auf reges Interesse, zeigt aber auch, dass selbst große Namen keinen Erfolg garantieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson (2. v. r.) und seine Co-Stars bei der Berlinale 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson im Februar 2025

Anzeige Anzeige