"Bestes Drehbuch": Diese Filmabsage bereut Robert Pattinson

Robert Pattinson (39), bekannt aus der Twilight-Saga, hat jetzt offenbart, dass er vor seiner Vampir-Rolle eine große Chance verstreichen ließ und diese Karriereentscheidungen zutiefst bereut. Der Schauspieler hatte vor seiner Zeit als Edward Cullen die Möglichkeit, in gleich zwei ikonischen Filmen der 2000er Jahre mitzuspielen: "Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford" und "There Will Be Blood". Besonders beim letztgenannten Film hätte sich sein Leben vielleicht völlig anders entwickelt, wie er gegenüber HitFix gestand: "Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich das Drehbuch zu 'There Will Be Blood' gelesen hatte. Ich dachte, es sei das beste Drehbuch, das ich je gelesen hatte. Aber ich konnte einfach nicht darin mitspielen."

In "There Will Be Blood", ein filmisches Meisterwerk von Paul Thomas Anderson (55), übernahm schließlich Paul Dano (41) die Rolle, für die Robert vorsprechen wollte – eine Rolle, die große Anerkennung und zahlreiche Auszeichnungen einbrachte. Laut eigener Aussage fehlte Robert damals der Mut, sich an diese große Herausforderung zu wagen. Auch die Entscheidung, nicht an "Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford" mitwirken zu wollen, bereut der Schauspieler zutiefst. "Ich weiß nicht, warum ich mich davor gedrückt habe. Ich würde es nie wieder tun", so Robert.

Trotz dieser verpassten Chancen ist Robert heute für seine Wandelbarkeit bekannt und hat sich längst von seinem einstigen Image als Teenie-Schwarm befreit. Er hat sich seinen Platz in der Filmwelt in kleineren Independent-Produktionen ebenso wie in Blockbustern wie "The Batman" erarbeitet. Demnächst soll er in "Dune 3" zu sehen sein. Sein Ansatz, sorgfältige Rollenauswahl mit Mut zu außergewöhnlichen Charakteren zu kombinieren, hat sich für ihn ausgezahlt. Es zeigt, dass Fehler keine endgültigen Verlierer definieren – im Gegenteil, sie ebnen oft erst den Weg zu Neuanfängen und persönlichem Wachstum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson beim Cannes Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Robert Pattinson