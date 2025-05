So änderte sich Robert Pattinson nach Geburt seiner Tochter

Robert Pattinson (39) hat über das Vatersein gesprochen und sich bei den Filmfestspielen in Cannes emotional gezeigt. In einer Pressekonferenz zu seinem neuen Film "Die, My Love" beschrieb der Schauspieler, wie sehr ihn die Geburt seiner Tochter im März 2024 verändert hat. "Ich glaube, dass man nach der Geburt eines Kindes auf ganz unerwartete Weise viel Energie und Inspiration schöpfen kann", sagte der Schauspieler. Diese neu gewonnene Energie sei für ihn unbeschreiblich und habe ihn zu einem anderen Menschen gemacht. Robert und seine Partnerin, die Sängerin Suki Waterhouse (33), halten das Leben ihrer kleinen Familie weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist lediglich, dass ihre Tochter vor wenigen Wochen ihren ersten Geburtstag gefeiert hat.

Robert ist jedoch nicht der Einzige, der sich zu den Herausforderungen und Freuden des Elternseins äußerte. Auch seine Co-Darstellerin Jennifer Lawrence (34) sprach bei der Pressekonferenz über ihre Erfahrungen als Mutter. Die Schauspielerin, die mit Ehepartner Cooke Maroney zwei Kinder hat, erklärte, wie sehr ihre Kinder sie verändert haben. "Ich wusste nicht, dass ich so viel fühlen kann", sagte sie über ihr Familienleben und fügte hinzu, dass ihre Kinder jede Entscheidung in ihrem Leben beeinflussen. Sie betonte, dass die Erfahrungen mit ihren Kindern nicht nur ihr persönliches Leben, sondern auch ihre kreative Arbeit stark beeinflusst haben. Diese Veränderung bestätigte Robert ebenfalls und fasste zusammen: "Man ist am nächsten Tag ein völlig anderer Mensch."

Der Film, über den Robert und Jennifer sprachen, ist nicht ohne Grund für beide so besonders. In "Die, My Love" verkörpern sie ein Paar, das gerade Eltern geworden ist. Ihr Zusammenspiel gibt einen intensiven Einblick in die Herausforderungen, die mit dem neuen Lebensabschnitt einhergehen. Zärtlichkeit wechselt mit Momenten der Überforderung. Während Jennifer als junge Mutter Grace mit psychischen Spannungen kämpft, scheint Robert in der Rolle des Jackson die Probleme seiner Partnerin kaum wahrzunehmen. Der Film, der zwischen Horror, Thriller und Komödie angesiedelt ist, spiegelt damit auch persönliche Aspekte der beiden Darsteller wider – schließlich handelt er von einem Lebensabschnitt, den sie selbst erst vor Kurzem erlebt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai 2025 in Cannes

Anzeige Anzeige