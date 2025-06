Suki Waterhouse zeigt Oben-ohne-Fotos aus Single-Zeiten

Suki Waterhouse (33) hat auf Instagram einige aufreizende Schnappschüsse geteilt, die sie in den Jahren vor ihrer Beziehung zu Schauspieler Robert Pattinson (39) gemacht hat. Die Schauspielerin erklärte, die Bilder stammten aus der Zeit von 2015 bis 2017. Auf den Bildern posiert sie freizügig, unter anderem nur mit offenem Haar, das ihren Oberkörper bedeckt, oder in einer schwarzen Unterhose. In einer weiteren Aufnahme trägt sie lediglich einen Pullover, dessen Ärmel sie strategisch platziert hat, und kombiniert den Look mit weißen Sonnenbrillen und auffälligem roten Lippenstift.

Derartige Einblicke in ihre Vergangenheit sind für Suki eher selten, da sie und Robert ihre Beziehung größtenteils privat halten. Die beiden sind seit 2018 ein Paar und führen eine glückliche Partnerschaft. Suki, die durch ihre Rolle in "Daisy Jones & The Six" weiter an Bekanntheit gewann, ist für ihre kreative Seite und ausdrucksstarken Modestil bekannt. Robert hingegen erregte Anfang des Jahres Aufmerksamkeit, als er in einem Interview mit Vogue über sein Leben sprach und mit einer herzerwärmenden Bemerkung über die einzigartige Bindung zu seinem Kind überraschte. "Mein Baby riecht unglaublich. Ich kann das wirklich erkennen, es ist irgendwie magisch", sagte er damals.

Die Liebesgeschichte zwischen Suki und Robert begann Berichten zufolge bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden, bei dem die beiden sofort einen Draht zueinander fanden. Sie überraschten viele mit ihrer Beziehung, da sie die Öffentlichkeit bis heute nur selten daran teilhaben lassen. Freunde des Paares beschreiben sie als äußerst harmonisch und Suki hat nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Abseits von Hollywood lebt Suki ihre Kreativität auch als Musikerin aus und beeindruckt mit ihrer Vielseitigkeit ihre Fans weltweit.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse posiert vor einem Hotelspiegel

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

