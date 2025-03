"Sister Wives"-Star Madison Brush begrüßt Baby Nummer vier

Die Sister Wives-Bekanntheit Madison Brush hat am Freitag ihr viertes Kind auf der Welt willkommen geheißen. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Ehemann Caleb Brush freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Emilia Estelle Brush, wie sie stolz auf Instagram verkünden. "Absolut perfekt!", schreibt die 28-Jährige zu einem Foto, das die kleine Emilia schlafend in einem fliederfarbenen Strampler zeigt. "Unsere süße Tochter ließ uns warten und zögerte dann plötzlich keine Sekunde mehr", berichtet Madison humorvoll von der Geburt. Die beiden sind bereits stolze Eltern von ihren drei anderen Kindern – Axel, Evie und Josephine – also bestens eingespielt.

Madison hatte die Schwangerschaft im September mit einem Foto von ihrem Babybauch auf Instagram öffentlich gemacht und angekündigt, dass das Jahr 2025 "ein bisschen verrückt" werden könnte. Mit ihrer Familie durchlebt sie zugleich eine turbulente Zeit. Ihre Eltern, Janelle (55) und Kody Brown (56), beendeten ihre polygame Ehe Ende 2022, was zu Spannungen führte. Madison, die keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hat, erklärte, dass sie den Bezug zu ihrer Familie weitgehend verloren habe.

Für Madison ist das Familienleben besonders wichtig, vor allem nach schmerzhaften Verlusten in ihrer Vergangenheit. Vor einem Jahr verlor sie ihren Bruder Garrison, der mit nur 25 Jahren verstarb. In einem emotionalen Instagram-Post erinnerte sie kürzlich an ihren Bruder: "Nicht ein Tag vergeht, an dem ich dich nicht vermisse." Trotz dieser Trauer konnte die große Familie nun ein neues Kapitel mit der Ankunft von Emilia aufschlagen und sich über ihren wachsenden Nachwuchs freuen.

Instagram / madison_rose11 Madison Brushs Tochter Emilia Estelle Brush

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

