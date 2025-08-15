Das denkt Taylor Swift über Travis' Annäherungsversuche

Taylor Swift (35) erinnerte sich im Podcast "New Heights" an den ungewöhnlichen Anfang ihrer Beziehung zu Travis Kelce (35). Die Sängerin verriet im Gespräch mit Travis' Bruder, Jason Kelce (37), dass der Footballer zunächst versucht hatte, ihr bei einem Konzert in Kansas City im Juli 2023 ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer darauf zu überreichen. Sein Plan scheiterte jedoch, da er weder Zugang zu ihrem Backstagebereich erhielt, noch auf andere Weise zu ihr gelangen konnte. Frustriert machte Travis schließlich über den Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder betreibt, öffentlich, dass er an einem Kennenlernen interessiert sei – eine Geste, die Taylor als "wild und romantisch" beschreibt.

Im Podcast erzählte sie weiter, wie ungewöhnlich sie die Aktion zunächst fand, dabei aber gleichzeitig von Travis beeindruckt war. "Dieser Typ hat kein Meet and Greet bekommen und macht es nun zum Problem aller, das war mein erster Gedanke", sagte Taylor schmunzelnd und bezeichnete die Situation als "lustig und filmreif". Sie erklärte, dass ihre Romanze sie an eine Teenager-Liebesgeschichte erinnere, wie aus einem Film mit "Boombox und all dem Kitsch", und dass es sich für sie anfühlte, als würde ein Teenager-Traum von ihr wahr werden. Travis hingegen ließ durchblicken, wie froh er ist, dass seine Avancen mit Erfolg gekrönt wurden. "Ich bin der glücklichste Mann der Welt", sagte der Sportler.

Dan Travis' kleinem Wutausbruch im Podcast sind die beiden mittlerweile seit zwei Jahren ein Paar. "Dieser Podcast hat mir einen Freund beschert", zeigte sich Taylor dankbar. Bei ihrem Gastauftritt bei "New Heights" gab die Musikerin jedoch nicht nur Anekdoten aus ihrer Beziehung zum Besten. Sie verkündete auch, dass ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" am 3. Oktober erscheinen wird.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024