"KPop Demon Hunters" ist fast meistgesehener Netflix-Film

"KPop Demon Hunters" ist aktuell einfach nicht zu stoppen! Der Animationshit auf Netflix ist kurz davor, sich zum meistgesehenen Film überhaupt auf der Streamingplattform zu befördern, wie unter anderem Screen Rant berichtet. Aktuell liegt er noch auf Platz zwei und konnte inzwischen 184,6 Millionen Aufrufe sammeln – Tendenz steigend. Nur der Actionfilm "Red Notice" mit Dwayne "The Rock" Johnson (53), Ryan Reynolds (48) und Gal Gadot (40) ist aktuell erfolgreicher, mit 230,9 Millionen Aufrufen und hält seit 2021 den Rekord. Doch "KPop Demon Hunters" ist mit nur noch fehlenden 46,3 Millionen kurz davor, diesen zu brechen.

"KPop Demon Hunters" erzählt die Geschichte der fiktiven K-Pop-Girlgroup Huntr/x – Rumi, Zoe und Mira füllen hauptberuflich die größten Stadien und begeistern mit ihren Songs. Doch still und heimlich spielen sie die Retterinnen und beschützen die Welt vor bösen Dämonen. Doch als plötzlich die Dämonen-Boyband Saja Boys auftaucht, gerät alles in Wanken – nicht nur ihr musikalischer Erfolg, sondern auch die Sicherheit ihrer Stadt. Der Mix aus todwitzigen Dialogen, heißen Dämonen und echten Ohrwürmern fasziniert Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt. Aktuell sind sogar weitere Filme sowie eine Realverfilmung im Gespräch, was kaum verwunderlich sein dürfte – die Fans wollen mehr sehen!

Die Liebhaber des Animationswerkes wünschen sich außerdem noch mehr der großartigen Songs, die "KPop Demon Hunters" die Krone aufsetzten. So schaffte es der Song "Golden" auf Platz eins der britischen Singlecharts. Auch in Deutschland ist der Track inzwischen an der Spitze. "Your Idol" und "How It's Done" finden sich zudem in den TOP 20 wieder. Für die Macher des Films ist dies ein weiterer großer Erfolg – doch auch die K-Pop-Szene scheint nun nach vielen Jahren endlich mehr Anerkennung weltweit zu bekommen.

©2025 Netflix Saja Boys, "KPop Demon Hunters"

©2025 Netflix Zoe, Rumi und Mira im Film "KPop Demon Hunters"

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Rumi, Mira und Zoe in "KPop Demon Hunters"

