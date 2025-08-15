Süße Fotos: Kim Gloss erinnert an Schwangerschaft mit Golda

Kim Gloss (32) teilt auf Instagram emotionale Erinnerungen an ihre Schwangerschaft mit Tochter Golda. Die Sängerin postete Aufnahmen eines Fotoshootings aus dem Sommer 2022, auf denen sie mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin und deutlich sichtbarem Babybauch posiert. "Sommer 2022 – kurz bevor Golda das Licht der Welt erblickt hat", schreibt sie zu den Bildern. Sie erinnert sich genau an die Zeit, in der sie "im Hochsommer schwanger" war und sich "jede Bewegung wie ein kleines Workout anfühlte."

Die Fotos zeigen Kim entspannt und glücklich, umgeben von sommerlicher Atmosphäre und dem freudigen Warten auf das zweite gemeinsame Kind mit Alex. In Golda fanden Kim und Alex erneut das Glück des Elternseins. Golda ist das mittlere von drei Mädchen, zu denen auch die ältere Amelia Stark (12) und die jüngste Rosa gehören. Während Kim sich auf Social Media nostalgisch zeigt, schätzen Fans ihre Offenheit und nahmen die liebevollen Schnappschüsse mit Begeisterung auf: Unter anderem lautete es "Wunderschön" oder "Atemberaubendes Ehepaar, bezaubernde Fotos."

Kim, die ihre Karriere in der Öffentlichkeit einst bei DSDS begann, machte in den vergangenen Jahren vor allem durch ihre Aktivitäten in den sozialen Medien auf sich aufmerksam. Privat scheint die Sängerin mit ihrer kleinen Familie angekommen zu sein. Mit Alex, der sie in schwierigen Zeiten unterstützt hat, fand sie das persönliche Glück. Er stand unter anderem während zweier Fehlgeburten und einer Hirn-Operation an Kims Seite.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, Sommer 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, September 2024