Neue Netflix-Doku enthüllt Charlie Sheens Lebensgeschichte

Charlie Sheen (59), der vor allem als Star der Serie Two and a Half Men bekannt wurde, wird sein Leben nun in einer neuen Netflix-Dokumentation namens "aka Charlie Sheen" wie nie zuvor beleuchten. In der Doku spricht der Schauspieler, der einst durch seine Eskapaden und seinen berüchtigten Lebensstil weltweit Schlagzeilen machte, mit bemerkenswerter Offenheit über seine Vergangenheit. Neben Charlie selbst kommen zahlreiche Wegbegleiter zu Wort, darunter Hollywood-Größen wie Sean Penn (64) und seine Ex-Frauen Denise Richards (54) und Brooke Mueller (47). Sogar sein früherer Drogendealer Marco und seine Tochter Lola Rose Sheen (20) werden ihre Seite der Dinge erklären.

Der Film schildert Charlies steilen Aufstieg in den 80er-Jahren mit Erfolgen wie "Platoon", seinen beispiellosen Erfolg bei "Two and a Half Men" und schließlich seinen tiefen Fall, der 2011 mit seiner Entlassung aus der Serie einen Höhepunkt erreichte. Neben Drogenproblemen und öffentlichen Fehden – unter anderem mit dem Serienmacher Chuck Lorre (72) – gerieten auch seine gescheiterten Ehen in den Fokus. Doch die Dokumentation zeigt auch Charlies Erfolge auf seinem Weg zur Nüchternheit, in der er nun bereits seit sieben Jahren lebt. Regisseur Andrew Renzi hat eine Vielzahl von Stimmen eingefangen, um ein umfassendes Bild des Schauspielers zu zeichnen. Nichts ist "tabu", betonte Charlie laut Moviepilot gegenüber der Doku-Crew.

Charlie Sheens Leben war ein stetiger Wechsel von Höhen und Tiefen, aber seine persönliche Entwicklung in den vergangenen Jahren zeichnet ein neues Bild von ihm. Skandale, Exzesse und öffentliche Eskapaden machten ihn zum Lieblingsziel der Boulevardpresse, während sein Ruf immer mehr ins Wanken geriet. Die Dokumentation möchte den Zuschauern neben den Skandalen nun auch die private Seite des Stars näherbringen. Charlies Beziehung zu seiner Familie, seinen Freunden und sein Weg zur Reue und Versöhnung sollen verdeutlichen, dass selbst nach großen Fehlern ein Neuanfang möglich ist. Fans und Neugierige erwartet wohl ein ehrliches Porträt einer außergewöhnlichen Karriere.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Instagram / deniserichards Lola und Charlie Sheen mit Denise Richards

Getty Images Chuck Lorre und Charlie Sheen auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009