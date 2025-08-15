Reality-TV oder Ballermannmusik? Das wählt Michael Schüler

Michael Schüler (28), bekannt aus dem Reality-TV, schlägt derzeit eine neue berufliche Richtung ein. Der 28-Jährige hat sich dem Partyschlager verschrieben und startet als Sänger am Ballermann durch. Im Interview mit Promiflash verriet er, wofür er sich entscheiden würde, wenn die Wahl zwischen seinen bisherigen Reality-TV-Auftritten und der Musik stünde. "Ganz klar: Ballermann-Musik", erklärte er und betonte, wie glücklich ihn seine neuen Aufgaben machen. "Über die 30 bis 40 Minuten Sendezeit auf der Bühne entscheide ich, wie ich die gestalte. Das macht mich momentan einfach unfassbar happy", fügte er hinzu.

Obwohl Michael auch weiterhin offen für TV-Angebote bleibt, liegt sein Fokus derzeit eindeutig auf der Musik. Er möchte die Freiheit, die ihm seine neue Rolle auf der Bühne bietet, voll auskosten. Reality-TV reizt ihn aktuell wenig: "Stand jetzt kann ich mir einfach kein Reality-TV vorstellen, wo ich jetzt sage, 'Boah, da würde ich mich jetzt unglaublich drauf freuen oder sonst irgendwas'", erklärte er im Gespräch. Für die kommenden zwei bis drei Monate sieht sein Terminplan mit zahlreichen Auftritten vielversprechend aus. Die Bühne sei für ihn eine Möglichkeit, nicht nur Fans zu unterhalten, sondern auch wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Michael hatte sich zuletzt durch mehrere TV-Auftritte wie in Good Luck Guys oder Germany Shore einen festen Platz in der Welt des Reality-TVs gesichert, doch seine Leidenschaft für die Musik ist nicht neu. Schon in der Vergangenheit zeigte er sich sportlich und kreativ, nun kombiniert er diese Eigenschaften mit seiner Liebe zur Unterhaltung. Für seine neue Karriere lässt er Reality-TV jedoch bewusst ruhen. "Man weiß ja nie, wie der Winter wird", so der Sänger, der bereit ist, spontan auf neue Herausforderungen zu reagieren. Die nächsten Monate gehören aber ganz den Schlagermelodien, die ihn mit Enthusiasmus und Eigenverantwortung erfüllen.

Instagram / micha_schue Micha Schüler, Stimmungssänger

Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-Star

Instagram / micha_schue Micha Schüler im September 2023

