"Alle meine Frauen"-Star Madison Brush erwartet viertes Baby

Süße Neuigkeiten aus der amerikanischen Reality-TV-Welt: Madison Brush, die Tochter von Janelle Brown (55) und Kody Brown (55) erwartet ihr viertes Kind. Das macht die US-Amerikanerin auf ihrem Instagram-Profil publik. "Was für ein wildes Jahr! Sieht so aus, als ob 2025 auch ein bisschen verrückt sein könnte", schreibt Madison zu einem entzückenden Schnappschuss, auf dem sie zärtlich ihren deutlich erkennbaren Schwangerschaftsbauch hält. In den Hashtags verrät sie, dass das Baby im März nächsten Jahres zur Welt kommen wird.

Für die Familie dürften die Baby-News eine besonders schöne Überraschung sein. Im März dieses Jahres starb Madisons Bruder Robert Garrison Brown (✝25) durch Suizid. Seine Mama Janelle erinnert an ihren Sohn seither regelmäßig im Netz. Jüngst veröffentlichte sie ein Foto eines Familienausflugs aus dem Jahr 2022. "Mein Telefon liefert mir jeden Tag Erinnerungen, oft sind sie mit Garrison", kommentierte die 55-Jährige das Throwback-Foto.

Janelle hat gemeinsam mit ihrem Ex, dem berühmten Polygamisten Kody Brown, sechs Kinder. Zumindest Madison scheint jedoch kein gutes Verhältnis zu dem Reality-TV-Star zu haben. In dem neuesten Trailer zu der TV-Show "Alle meine Frauen" wurde das angespannte Verhältnis zwischen Madison und Kody thematisiert. Laut ihrer Mutter Janelle möchte die Schwangere aktuell nämlich nicht, dass ihr Nachwuchs Kontakt zu Opa Kody hat. "Sie ist der Meinung, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn die Kinder nichts von ihm wissen, solange er nicht beständig ist und auftaucht und kein Drama mit sich bringt", erklärte Janelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Robert Garrison Brown, Janelle Brown, Gabriel Brown und Savanah Brown, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / madison_rose11 Madison Brush mit ihrer Familie, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige