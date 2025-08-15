So schwer wird Rosenheim-Cops-Abschied für Marisa Burger

Marisa Burger (52) verabschiedet sich nach beeindruckenden 25 Jahren von ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl bei Die Rosenheim Cops. Am 14. Oktober steht für die Schauspielerin ein emotionaler Abschied an, wenn die letzte Klappe für ihre Figur fällt. Im Gespräch mit tz offenbarte sie, wie sehr sie dieser Moment schon jetzt bewegt: "Wenn dann am Abend die letzte Klappe gefallen ist, werde ich bestimmt wahnsinnig weinen. Und mich bei meinem Team bedanken, für diese wunderbaren 25 Jahre. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Gänsehaut!" Trotz der Wehmut ist die Entscheidung für Marisa klar – es sei der richtige Zeitpunkt, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Der Serienstar betont, dass der Ausstieg keineswegs spontan sei. Über drei Jahre habe Marisa diese Entscheidung reifen lassen. Beruflich will sie der Schauspielerei weiterhin treu bleiben, auch wenn sie Raum für neue Ideen schaffen möchte. Über konkrete Pläne hielt sie sich bedeckt, deutete jedoch an, dass es bereits Angebote gebe. Auch privat steht ein großer Umbruch bevor: Gemeinsam mit ihrem Ehemann zieht Marisa ins Salzburger Land. Das Paar hat ein altes Bauernhaus in Österreich renoviert und freut sich darauf, ein neues Kapitel abseits von München zu beginnen.

Während sich Marisa neuen Aufgaben widmet, steht ihre Nachfolgerin bereits fest: Sarah Thonig (33) übernimmt ab der 25. Staffel die Rolle der Sekretärin bei den "Rosenheim-Cops". Die Schauspielerin, die seit rund zehn Jahren als Christin Lange am Empfang des Polizeipräsidiums zu sehen war, rückt damit zum festen Bestandteil des Teams auf. In einer Erklärung des ZDF hieß es dazu: "Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen." Das ZDF bedankte sich außerdem herzlich bei Marisa für ihre langjährige Arbeit und wünschte ihr alles Gute für die Zukunft.

Getty Images Marisa Burger bei der 30. Jose-Carreras-Gala in Leipzig, 2024

IMAGO / Lindenthaler Marisa Burger, Schauspielerin

Getty Images Sarah Thonig bei den Bambi Awards 2024 in München

