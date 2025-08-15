Von wegen zu lame: Die Fans feiern Sandra Janina bei AYTO

Sandra Janina (25) und Kevin Njie (29) könnten bei Are You The One – Reality Stars in Love das erste Perfect Match der fünften Staffel werden. Doch den Too Hot To Handle: Germany-Star plagten plötzlich Zweifel – ihm fehle irgendwie das Feuer bei seiner Auserwählten. Die Fans können das überhaupt nicht nachvollziehen. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wird Sandra für ihre Art gefeiert. "Finds krass, dass er sie so wahrnimmt. Ich finde Sandra irgendwie superhot, sie wirkt gar nicht langweilig. Sie hat so eine ruhige Ausstrahlung, die aber trotzdem attraktiv und spicy wirkt", merkt beispielsweise eine Nutzerin an.

Viele der Zuschauer finden es offenbar eher fragwürdig, dass Kevin es nicht gut findet, wenn es zu harmonisch ist. Sandra erklärte ihm während ihres Dates, dass sie zwar Temperament habe, es aber dauern würde, bis dies zum Vorschein komme. "Sandra ist die Coolste, sie hat richtig was auf dem Kasten. Sie ist ihm haushoch überlegen, aber wenn er das 'langweilig' nennen will: sein Verlust", erklärt ein User begeistert zum Sonnenschein der neuen AYTO-Staffel. Für die Fans ist Sandra also alles andere als "lame".

Zu Beginn der ersten Folge zeigte sich Kevin total hin und weg von Sandra. Die beiden waren viel zusammen und konnten sogar das erste Spiel der neuen Staffel für sich entscheiden. Bei ihrem Date wirkte der Vater eines Sohnes dann plötzlich aber nicht mehr so sicher. "Fehlt auch bisschen Feuer", räumte er nachdenklich ein. Doch er könne der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin ja schlecht sagen, dass es nicht passt. "Weil sie ja nett ist", erklärte Kevin leicht verzweifelt im Einzelinterview. Lässt er Sandra also fallen?

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sandra Janina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar