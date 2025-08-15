Frisur-Fail: Bill Kaulitz muss kurz vor Konzert zum Friseur

Bill Kaulitz (35) hatte kurz vor dem Tokio Hotel Jubiläumskonzert in Berlin ein kleines Drama zu bewältigen. Während seines Sommerurlaubs in Griechenland und Italien musste der Sänger feststellen, dass seine Haare unfreiwillig einen rötlichen Ton angenommen hatten. Der Übeltäter war überraschenderweise nicht das Poolwasser, sondern laut seiner Friseurin Katrin Dederer die Sonnencreme, die er während seines Sommerurlaubs genutzt hatte. Wie Bill in einem TikTok-Clip verriet, wollte er vor der großen Show unbedingt wieder zu seinem gewohnt blonden Look zurück. Auch sein Haaransatz bereitete ihm Sorgen, da ihn dieser "verwahrlost" aussehen lasse.

Mit der Hilfe von Katrin konnte Bill das Problem jedoch rasch lösen. In einem Hotelzimmer besprachen die beiden die Ausgangssituation und die besten Optionen für eine Auffrischung. Die erfahrene Haarstylistin riet dem Musiker zu einem warmen Blondton, da dieser seine natürliche Ausstrahlung unterstreichen würde, während ein aschblonder Ton ihn optisch älter wirken lassen könnte. Nach einer intensiven Farbsession und einigen geschickten Handgriffen präsentierte Katrin dem Sänger schließlich das Ergebnis: ein leuchtendes, warmes Blond, das die rötlichen Töne und den krassen Ansatz verschwinden ließ. "Love it, du bist die Beste", bedankte sich Bill für das schöne Ergebnis bei seiner Friseurin.

Bill ist bekannt für seine Experimentierfreude, wenn es um Haare und Styling geht. In der Vergangenheit überraschte er Fans regelmäßig mit ungewöhnlichen Looks und wechselnden Frisuren. Ob pink, grün oder platinblond – der Tokio-Hotel-Frontmann scheut keine Veränderung. Umso wichtiger war es ihm, dass alles für das anstehende Konzert perfekt ist. Fans dürfen sich also auf einen glänzenden Auftritt freuen, bei dem nicht nur Bills Stimme, sondern auch seine Haare strahlen werden.

Anzeige Anzeige

TikTok / educationbykat Bill Kaulitz und seine Friseurin Katrin Dederer, 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / educationbykat Friseurin Katrin Dederer zeigt Bill Kaulitz das fertige Ergebnis

Anzeige Anzeige

PIC ONE / ActionPress Bill Kaulitz, Sänger