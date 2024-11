Darum hat Maddie den Kontakt zu Vater Kody Brown abgebrochen

Madison Brush, bekannt aus der US-Realityshow Alle meine Frauen, gewährt in ihrem Podcast "Authentic Society" einen ehrlichen Einblick in das angespannte Verhältnis zu ihrem Vater, Kody Brown (55). Der Mormone und Star der Großfamilien-Show hat 18 Kinder und sorgte in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen, nachdem sich drei seiner vier Frauen von ihm getrennt hatten. Doch nicht nur seine Ehen, auch die Beziehungen zu seinen älteren Kindern sind zerrüttet – darunter die zu Maddie. Im Gespräch mit ihrem Co-Host verrät sie: "Er mochte es nicht, wenn ihm ein Spiegel vorgehalten wurde." Die ehrliche Art der dreifachen Mutter führte immer wieder zu Konflikten mit ihrem Vater, der daraufhin "sehr wütend" wurde.

Maddie, die aktuell ihr viertes Kind erwartet, ist überzeugt davon, dass familiäre Bindungen nicht alles sind. "Ich stimme nicht zu, wenn Leute sagen, 'Blut ist dicker als Wasser', weil manche Menschen es einfach nicht verdienen, Teil deines Lebens zu sein", erklärt sie in ihrem Podcast. Nachrichten von Fans, die sie auffordern, ihren Vater zu vergeben, weist sie entschieden zurück: "Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wovon ihr redet. Eure Erfahrungen mit eurem Vater könnten ganz anders sein als meine." Sie betont, Kody würde ihre Grenzen nicht respektieren und nur nach seinen Regeln spielen: "Und darauf habe ich einfach keine Lust."

Der Konflikt zwischen Maddie und ihrem Vater steht auch in der aktuellen Staffel von "Sister Wives", wie die Show im Original heißt, im Mittelpunkt. In der Folge vom 6. Oktober beschuldigte Kody seinen Spross, "Klatsch über ihn in der Familie zu verbreiten". Doch Mutter Janelle stellte sich schützend vor ihre Tochter. "Kody hat diese Haltung gegenüber Madison, dass sie so eine Tratschtante sei, aber er ist genauso ein Tratscher", betonte die 55-Jährige. Am Tag nach der Ausstrahlung teilte Maddie ein kryptisches Zitat in ihrer Instagram-Story, mit dem sie anzudeuten scheint, wie tief der Bruch zwischen den beiden tatsächlich ist: "Eine Schlange häutet sich nur, um eine größere Schlange zu werden. Wer daran glaubt und dich verlässt, lass sie ziehen. Irgendwann wird die Schlange auch sie beißen."

Anzeige Anzeige

Instagram / madison_rose11 Madison Brush mit ihrer Familie, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Anzeige Anzeige