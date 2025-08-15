Keine Freunde auf Zypern: Romina Palm hat Nanny für Hazel

Vor wenigen Monaten wurde Romina Palm (26) zum ersten Mal Mutter. Nach der Geburt ihrer Tochter Hazel zog die Influencerin gemeinsam mit ihrem Verlobten, Unternehmer Christian Wolf (30), nach Zypern. Auf Instagram gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihr neues Leben – und spricht nun in einer Fragerunde offen darüber, wie sie den Alltag als Neu-Mama meistert. Unterstützung bekommt sie dabei von einer Nanny. "So kann ich mal in Ruhe duschen gehen, Videos aufnehmen, ins Fitnessstudio gehen und Zweisamkeit mit Christian haben", betont sie. Für die junge Mutter ist diese Hilfe besonders wertvoll. "Leider habe ich hier keine Freunde und Familie, die mir kurz mal die Kleine abnehmen können", erklärt sie.

Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gesteht jedoch, dass es ihr momentan noch schwerfällt, ihre Tochter für längere Zeit in fremde Obhut zu geben. "Hazel ist noch so klein, die Zeit mit ihr gibt mir keiner mehr zurück. Und ich merke auch, dass sie mich gerade abends braucht", verdeutlicht sie. Lediglich während ihrer Besuche im Fitnessstudio oder bei einem seltenen Abendessen mit ihrem Partner Christian übernimmt die Kinderbetreuerin. Für solche Momente pumpt Romina Milch ab, um sicherzugehen, dass Hazel bestens versorgt ist. Ansonsten bleibt sie stets in der Nähe. "Eine Nanny ist eben kein Mama-Ersatz", stellt das Model klar.

Die 26-Jährige scheint in ihrer Mutterrolle zwar voll aufzugehen – dennoch spricht sie offen darüber, dass die Veränderungen nicht immer leicht für sie sind. Besonders ihr Körpergefühl bereitet ihr derzeit Probleme, wie sie kürzlich in ihrem Podcast "Die Schöne und der Wolf" zugab. "Ich fühle mich so unwohl wie noch nie in meinem Leben. Ich schaue in den Spiegel und fange an zu weinen. Ich will mich gar nicht angucken", gestand sie. Neben den körperlichen Veränderungen sei auch der neue Alltag eine Herausforderung. "Der Körper hat gelitten, das sieht man. Aber ich sehe auch, dass ich zu nichts komme", erzählte die Social-Media-Bekanntheit.

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, August 2025