Samira Yavuz denkt an geplatzte Mallorca-Hochzeit mit Serkan

Heute wäre ein ganz besonderer Tag für Samira Yavuz (31) gewesen: Auf Mallorca wollte sie ihren Ex-Partner Serkan Yavuz (32) heiraten. Doch die Traumhochzeit ist längst Geschichte. Stattdessen teilt die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Social-Media-Story ihre Gedanken: "Die ganze Woche schon hab ich daran gedacht, dass wir jetzt dort gewesen wären", schreibt sie und gibt zu, dass trotz erstaunlicher Gelassenheit die Erinnerung an dieses Datum nicht spurlos an ihr vorbeigeht. Dennoch bleibt sie optimistisch und glaubt daran, dass alles im Leben seinen Grund hat.

Mit gemischten Gefühlen erinnert sich Samira an das, was hätte sein können. Die Vorstellung, wie der Tag wohl verlaufen wäre, begleitet sie durch den Tag. Gleichzeitig zeigt sie sich dankbar für das, was sie erlebt hat, und hebt hervor, dass sie auf das Kommende mit positiver Einstellung blickt. "Bestimmte Dinge passieren – oder eben nicht. Und auch wenn es manchmal schmerzt, liegt darin vielleicht genau das, was es zu unserem Leben macht", schreibt die Podcasterin. Für sie scheint es, als hätte das Schicksal einen anderen Weg für sie bestimmt, auch wenn der ursprüngliche Plan nun ein bittersüßer Gedanke bleibt.

Eigentlich hätten sich Samira und Serkan auf einer mallorquinischen Finca das Jawort gegeben. Anfang des Jahres erfuhr Samira jedoch von der Untreue des 32-Jährigen und trennte sich daraufhin. Unter anderem ging Serkan mit seinen Reality-TV-Kolleginnen Eva Benetatou (33) und Laura Maria Lettgen fremd. Für die zweifache Mutter brach nach den Enthüllungen eine Welt zusammen. "Alles war kacke. Von Selbstbewusstsein zu Selbstwert, alles war kacke", beschrieb sie vor wenigen Monaten ihre Gefühlslage nach der Trennung.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star