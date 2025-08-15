"Schnuppertag" in der Vorschule: Heather El Moussa ist stolz

Heather Rae El Moussa (37) und ihr Ehemann Tarek El Moussa (43) können es kaum glauben: Ihr kleiner Sohn Tristan hat seinen ersten Schnuppertag in der Vorschule absolviert! Die ehemalige "Selling Sunset"-Darstellerin teilte am 5. August entzückende Schnappschüsse ihres zweijährigen Sohnes auf Instagram, die ihn mit seinem Dinosaurier-Lunchbag und passenden Rucksack zeigen. "Mein süßer Junge hatte heute einen 'Drop In' in der schönsten kleinen Vorschule", schrieb die Mama stolz. "Auch wenn wir noch nicht ganz bereit für die Vorschule sind, bin ich so stolz auf ihn und glücklich, dass er es so genossen hat." Einen kurzen Clip, in dem sie Tristan liebevoll auf die Wange küsst, fügte sie ebenfalls hinzu.

Obwohl Tristan noch Zeit hat, sich vollständig auf die Vorschule vorzubereiten, war dieser besondere Moment für seine Mutter ein bedeutender Meilenstein – und sie meisterte ihn mit Bravour. Unter dem Instagram-Post sammelten sich liebevolle Kommentare von Fans und Freunden, die Tristans schnellem Wachstum kaum Glauben schenken konnten. "Wo ist die Zeit geblieben?", fragte Schauspielerin Korrina Rico, während ein anderer Fan kommentierte: "Vorschule??? Er wurde doch gerade erst geboren!" Neben Tristan kümmert sich Heather auch um ihre Stiefkinder Taylor und Brayden, die Tarek aus seiner früheren Ehe mit Christina Haack (42) hat.

Für Heather hat sich das Leben durch die Mutterschaft spürbar verändert. Früher bedeuteten ihre Freitagabende High Heels und Dinnerreservierungen, heute genießt sie diese lieber im Pyjama bei einer Tanzparty mit ihrem Sohn. "Ich würde es für nichts eintauschen", sagte sie dazu. Ihre Anhänger sehen also nicht nur eine stolze Mama, sondern auch, wie sehr Heather in ihrer Mutterrolle aufgeht und jeden Moment mit ihrem kleinen Schatz schätzt. Und vielleicht gibt es ja bald auch wieder Nachwuchs, denn erst kürzlich verriet Heather, dass sie sich noch mehr Kinder vorstellen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und ihre Familie im Disneyland 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar