In "White Lotus"-Nacktszene trug Jason Isaacs eine Prothese

Jason Isaacs (61) sorgte in der dritten Staffel von "The White Lotus" für Aufsehen, als eine Szene mit einer freizügigen Enthüllung seines Charakters Timothy Ratliff die Zuschauer überraschte. In der Episode stolpert Timothy unter dem Einfluss der Medikamente seiner Frau Victoria wie benommen durch das Hotelzimmer, nur mit einem Bademantel bekleidet, der sich plötzlich öffnet. Doch wie seine Serienkinder Sarah Catherine Hook und Sam Nivola nun gegenüber TV Insider bestätigten, handelte es sich um eine Prothese: "Das war nicht sein echter Penis."

Die Schauspielkollegen erzählten weiter, dass Jason die Szene offensichtlich genossen habe. "Er hat es wirklich genossen und war stolz auf die Prothese", witzelte Sarah und betonte, dass sie den Dreh der Szene "wirklich lustig" fand. Sam fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Er hat den ganzen Tag gesagt: 'Heute ist meine Falscher-Penis-Szene!'" Jason selbst scherzte gegenüber Entertainment Weekly, die Szene in Zukunft bei jedem Schauspielprojekt zu wiederholen: "Es steht jetzt in meinem Vertrag für jede Show, die ich mache."

Jason ist bekannt dafür, seine Rollen mit Leidenschaft und Humor zu spielen. Der gebürtige Engländer, der international unter anderem durch seine Rolle als Lucius Malfoy in den Harry Potter-Filmen bekannt wurde, gab gegenüber TIME weitere Einblicke in die schweißtreibenden Dreharbeiten von "The White Lotus" in der Hitze Thailands: "Wir drehten intime Szenen, und alle stanken." Seine Erfahrung am Set von scheint er dennoch genossen zu haben – und die Szene dürfte so manchem Fan der Serie noch lange im Gedächtnis bleiben.

Getty Images Sarah Catherine Hook, Sam Nivola und Jason Isaacs, "The White Lotus"-Darsteller

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs und Tom Felton als Lucius und Draco Malfoy in "Harry Potter"

