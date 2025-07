Empörte Fan-Anfrage: Dieser "Harry Potter"-Star ist entsetzt

Jason Isaacs (62), der einstige Darsteller des Lucius Malfoy in der beliebten Harry Potter-Reihe, hat in einem Interview mit The Telegraph von einer äußerst unangenehmen Begegnung mit einem Fan berichtet. Während eines Besuchs im Freizeitpark "The Wizarding World of Harry Potter" in Orlando, bei dem er Autogramme gab und Fotos mit den Fans machte, wurde er mit einer unverschämten Frage konfrontiert. Eine Frau bat ihn, ihre Brüste zu signieren. Als er schockiert ablehnte und verdeutlichte, dass viele Kinder anwesend seien, entgegnete sie, selbst Mutter von acht Kindern zu sein, die ihn sogar dazu ermutigten. Trotz des absurden Moments erinnerte sich der Schauspieler an die Szene mit einem Augenzwinkern, nannte es aber zugleich die "schlimmste lustige Erfahrung", die er je mit Fans gemacht habe.

Der Schauspieler sprach im selben Atemzug auch von ernsteren Begegnungen mit Fans. So habe er gerichtliche Auseinandersetzungen mit Stalkern über sich ergehen lassen müssen, darunter Personen, die teilweise von der Polizei und sogar von Hunden aus seinem Haus entfernt wurden. Trotz solcher unangenehmen Erlebnisse äußerte Jason auch Dankbarkeit gegenüber seinen Fans und erklärte, wie sehr ihn die Geschichten berührten, die sie ihm erzählten. Besonders bewegt sei er von Berichten, wie die "Harry Potter"-Filme Menschen in schwierigen Zeiten Trost gespendet hätten.

Die Arbeit an den "Harry Potter"-Filmen, so verriet Jason, habe ihm allerdings zunächst selbst wenig Freude bereitet. Erst nach Abschluss der Reihe sei ihm klar geworden, welche Bedeutung das Franchise für viele Menschen weltweit hat. Vor allem die Resonanz zu seiner Figur Lucius Malfoy habe ihn gelegentlich überrascht, weil sie von Anhängern mitunter positiv aufgenommen wurde. "Dann denke ich immer: 'Okay, du hast wohl nicht genug Therapie gemacht – oder es liegt an den Haaren, ich bin mir nicht sicher'", scherzte er in Bezug auf Bewunderer seines fiktiven Charakters. Mit seinem trockenen Humor und der Offenheit, auch über weniger glamouröse Seiten des Ruhms zu sprechen, bleibt der 62-Jährige ein faszinierendes Original auf und abseits der Leinwand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Isaacs, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Themenwelt in den Universal Studios in Orlando

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs und Tom Felton als Lucius und Draco Malfoy in "Harry Potter"

Anzeige