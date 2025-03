Diese "Harry Potter"-Rolle wünscht Jason Isaacs Meryl Streep

Hollywood-Star Meryl Streep (75) als Teil der Harry Potter-Saga? Genau das wünscht sich niemand Geringeres als Jason Isaacs (61), der in den Filmen den manipulativen Lucius Malfoy verkörperte. In einem Interview mit Variety brachte er seine Faszination für die Schauspielerin zum Ausdruck und meinte scherzhaft, sie solle seine Rolle als Lucius in der geplanten HBO-Serie übernehmen. Er erklärte, dass er sich Meryl überall vorstellen könne: "Sie kann einfach alles spielen. Für ihr Können gibt es keine Limits."

Seine Idee ist tatsächlich gar nicht so abwegig, wie es zunächst klingen mag. Die Verantwortlichen um Showrunnerin Francesca Gardiner verfolgen für die Serie einen offenen Casting-Ansatz ohne Rücksicht auf Vorgaben wie Aussehen oder Alter. Dies könnte die Tür für spektakulär ungewöhnliche Besetzungen weit offen lassen. Obwohl das Casting für die Hauptdarsteller noch läuft, wurden bereits erste große Namen für die Lehrer von Hogwarts bestätigt. So steht John Lithgow wohl als Albus Dumbledore fest, während Schauspielgrößen wie Paapa Essiedu und Janet McTeer aktuell in Verhandlungen für Severus Snape und Minerva McGonagall stehen. Auch Gespräche mit Nick Frost (53) stehen für die Besetzung des charmanten Halbriesen Hagrid wohl kurz vor dem Abschluss.

Meryl, deren Karriere über Jahrzehnte Generationen von Schauspielern und Zuschauern geprägt hat, ist bekannt für ihre ungemeine Bandbreite. Von anspruchsvollen Dramen bis hin zu schrillen Komödien zeigte die dreifache Oscar-Preisträgerin immer wieder, dass es kaum eine Herausforderung gibt, die sie nicht meistern kann. Ob sie tatsächlich ein Teil der Serie wird, bleibt abzuwarten – aber allein die Vorstellung sorgt schon jetzt für Begeisterung unter den Fans.

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs und Tom Felton als Lucius und Draco Malfoy in "Harry Potter"

Getty Images Meryl Streep, September 2024

